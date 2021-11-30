Omicron疑慮再起 美股期指跌逾500點

市場擔心現有新冠疫苗對Omicron防護效力弱，美股期指30日重拾跌勢。路透

彭博資訊報導，美股期指30日回跌，道瓊工業指數 期貨跌逾500點（跌幅1.5%），顯示這波跌勢可能還沒完，規避風險氣氛重新瀰漫市場，反映現有新冠疫苗 抵禦新變種Omicron 的保護效力再度引起疑慮。

倫敦30日早盤，12月史坦普500期指一度跌1.5%，比盤初跌的0.9%擴大。同時，那斯達克100期指跌0.6%，道瓊期指也跌1.5%。反觀29日美股三大指數收盤翻紅，至少局部收復29日（上周五）跌掉的失土。

美股期指翻黑，主要受疫苗大廠莫德納（Moderna）執行長發言影響。莫德納執行長班瑟爾表示，新冠病毒新變異株Omicron歷經頻繁的變異，可能更能突破市面上現有疫苗的防護。此話一出，在風險性資產市場掀起新一波賣壓，股市和油市同受打擊。

在歐洲，Stoxx歐洲600指數30日早盤即下跌1.2%，跌抵六周來低點。景氣循環股如汽車、銀行和旅遊股跌勢最猛，能源股也隨油價走軟而大跌。

新加坡CMC Markets分析師Kelvin Wong說：「以目前情況來看，Omicron變種相資訊仍屬零碎，症狀是重是輕、傳染力是高是低，乃至於現有疫苗防護效力是強是弱，都仍是未知數。」

班瑟爾的發言只是複述莫德納醫學長柏頓日前的說法罷了。柏頓周末時表示，Omicron可能突破現有疫苗的防護，但即使如此，調整配方的疫苗可望在明年初問世。

話雖如此，引述班瑟爾談話的報導仍使29日看似恢復平靜的市況再起波瀾。史坦普500指數29日漲幅為逾一個月來最大，使全月來表現由黑翻紅。