調查：45%假期購物者 先買後付

今年的假期支出初估呈現減少，但仍超出不少美國 人的承受能力。

黑色星期五 在店面和網路上的總支出較一年前略有下降，為史上首見；部分原因是假期購物者在面臨供應鏈危機和送貨延誤的考量下提早開始購物。

總而言之，根據美國零售聯合會(NRA)的年度調查，消費者計畫今年為自己和家人平均花費997.73元，低於2019年疫情 前的高點1047.83元。

根據Cardify最近對2000多名成年受訪者進行的一項調查顯示，大約45%的購物者首次打算使用「先購買後付款」(BNPL)的方式來進行假日購物，以分散開支。

Cardify CEO方恩(Derrick Fung)說，「它變得更接近主流。」「在過去 12個月裡，消費者的購物欲望變得難以抑制，而BNPL正是被隔離太久後想要即時滿足的結果。」

BNPL允許消費者將在購物時進行分期付款，通常是免息，這讓即使是高價商品看來也負擔得起，而小額購買更幾乎可以忽略不計。

然而，分期付款可能會鼓勵消費者花更多錢。Cardify發現，近46%的購物者表示，如果不採用BNPL，他們就會減少支出。

LendingTree首席產業分析師舒爾茲(Matt Schulz)表示，對消費者來說總得擔心一個問題。若是錯過一次付款就可能產生滯納金、延期利息或其他罰款，具體取決於放貸者。

事實上，根據網路銀行Oxygen的另一項調查，56%的購物者採用BNPL進行購買行為，但無法還清貨款。

Oxygen發現，大約43%的人表示，如果大宗商品提供BNPL選項，他們更有可能購買。

DebtHammer.org最近的另一項調查發現，雖然超過78%的美國人為假期購物預留資金，但66%的人仍計畫採用BNPL方案。