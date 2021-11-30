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商務部長：挺汽車業 速通過晶片法案

財經新聞組／綜合報導
雷蒙多力促眾院通過晶片法案，強化本土半導體產業。（路透）
雷蒙多力促眾院通過晶片法案，強化本土半導體產業。（路透）

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)29日敦促眾議院立即通過支持美國生產半導體晶片的法案，以避免未來供應中斷，並降低對中國零件的依賴度。

她在底物律發表講話表示，全球持續的晶片短缺已經耗盡汽車庫存水平，並導致美國車廠輪流停工，證明美國需要將半導體晶片等關鍵零部件的供應鏈本土化。

雷蒙多在底特律經濟俱樂部(Detroit Economic Club)的演講中說：「如果想在全球競爭，就須加強國內投資，特別是振興半導體產業。」她指出，美國晶片組裝僅占全球產量的12%，低於1990年代的40%。

《美國創新與競爭法案》(USICA)在兩黨支持下6月獲參議院通過，但癱在眾議院。簡稱《晶片法案》(CHIPS)的《為半導體生產建立有效激勵措施》(Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors)提供更全面的競爭補助，包括用於本土生產半導體的520億元、在美國投資全新半導體製造設施的激勵措施以及建立國家半導體技術中心。

雷蒙多說，「眾議院需要立即通過CHIPS法案，這樣我們才能著手進行。」

晶片短缺給全球汽車業帶來許多問題，但底特律汽車製造商受到的影響最大。諮詢公司AlixPartners估計，今年汽車業的收入將減少2100億元。

福特汽車和通用汽車(GM)等汽車製造商已宣布將與半導體供應商更緊密地合作，甚至建立合資企業，以避免未來出現短缺。

雷蒙多表示，隨著汽車業開始生產更多電動車，增加美國晶片產量至關重要。

拜登政府設定到2030年美國半數新車將是電動車的銷售目標。雷蒙多指出，這是個「傑出的目標」，但「事實上需要大量晶片」。

她說，電動車平均需要約2000個晶片，大約是非電動車平均晶片數量的2倍。

晶片 美國 汽車

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