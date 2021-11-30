拜登說不封鎖 股指跌後反彈

拜登 總統(Joe Biden)表示，不考慮針對omicron變種病毒進行經濟封鎖，美股繼26日大跌後於29日出現反彈。

道瓊工業平均指數 上漲236.6點或0.68%至3萬5135.94點。史坦普500指數上漲60.65點或1.32%至4655.27點。以科技為重點的那斯達克綜合指數上漲291.18點或1.88%至1萬5782.83點。小型股指標羅素2000指數下跌0.2%至2241.98點。

拜登在29日的記者會上說：「如果人們接種疫苗並戴上口罩，就不需要封鎖。」他還表示不會有新的旅遊限制。

大型科技股是最大贏家，特斯拉上漲5.09%，微軟上漲2.11%，亞馬遜和蘋果分別上漲1.63%和2.19%。由於CEO多爾西(Jack Dorsey)將卸任社交媒體公司CEO一職，推特下跌2.66%。

與旅遊相關的股票走高，然後在震盪中再次反彈。聯合航空上漲0.66%，皇家加勒比(Royal Caribbean)上漲2.78%，TJX上漲1.89%。

默克(Merck)下跌5.39%，拖累道指，花旗將其股票評級從買入調降至中性，並在報告中表示，該公司HIV藥物的開發困境正在削弱長期潛力。

10年期美國國債殖利率 反彈至1.5%以上。富國銀行和PNC Financial等一些銀行股因殖利率反彈而上漲。

Moderna在26日上漲20%之後，29日再上漲11.8%。