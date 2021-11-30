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專家：微軟全方面優於Zoom

財經新聞組／綜合報導

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)表示，幾乎從各個層面來看，在這些水平上，微軟可能比Zoom更好。

Zoom上周引起市場關注。知名操盤人Ark Invest CEO伍德(Cathie Wood)稱其為「數十年來最重要的通訊公司之一」並表示，在這家視訊會議股票公布財報而下跌後，她操盤方舟創新基金(Ark Innovation ETF)買進更多持股。

不過桑契斯並沒有跟進，她表示，「我同意伍德的觀點，也就是科技股走勢正在出現巨大變化。但是，我不確定以如今的估值來看，Zoom會是最好的選擇。」

Zoom 26日的本益比為50倍。

同時身為Lido Advisors首席市場策略師的桑契斯表示，旗下Teams產品可與Zoom直接競爭的微軟，可能會為投資人提供更好的回報，「它們不只擁有更大的用戶群，入門價格更便宜，而且整個生態系統更是核心。」「它們已經進入統合階段。所以我不明白為什麼會選擇Zoom而非微軟。」

New Street Advisors Group創始人兼CEO薩波魯(Delano Saporu)則認為，一個原因可能是對Zoom的長期前景持樂觀態度。

他說，「如果想要持股，就必須是以長線投資角度進場。」「如果Zoom要更多涉獵企業服務、高價帳戶和客戶，它們必須制訂長期戰略來建立一個強大的服務網路，以提供企業工作所需。這些才是癥結所在。」

薩波魯說，隨著Zoom的成長能動仍然強勁，而且股價接近每股200元附近的支撐區間，對於那些相信彈性工作將繼續存在的人來說「可能仍有機會」。

微軟 CEO 投資

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