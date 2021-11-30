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財經簡訊

財經新聞組／整理

推特CEO卸任 技術長接任

推特(Twitter)CEO多爾西(Jack Dorsey)將卸任，立即生效，由技術長艾格拉沃(Parag Agrawal)接任。45歲的多爾西另外身兼數字支付公司Square的CEO。該公司表示，多爾西將繼續在董事會，直至任期在2022年股東大會上屆滿。

亞馬遜快遞 明年全美最大

亞馬遜全球消費業務CEO克拉克(Dave Clark)表示，該公司可望在2022年初成為美國最大包裹遞送服務公司，超越長期運輸競爭對手UPS和聯邦快遞(FedEx)。自2013年假日季發生送貨悲劇，導致包裹滯留在外部承運商手中之後，亞馬遜就一直在穩步建立自有龐大的物流和外送業務。

沃爾瑪財務長將離職

沃爾瑪宣布，長期擔任財務長比格斯(Brett Biggs)將離職。他將繼續擔任該職位，直到任命繼任者，幫助交接後於2023年1月31日卸任。他還將繼續擔任與Ribbit Capital合資的沃爾瑪金融科技新創公司董事會成員。沃爾瑪表示，將考慮從內部和外部尋覓適當候選人接任該職位。

假期周末搭機人數 22月新高

感恩節周末出遊者大批出籠。美國運輸安全管理局(TSA)28日篩檢近250萬人，為2020年2月15日以來最多。比2年前少了約15%。從11月22日到28日，有1440萬人通過機場TSA檢查站，是一年前640萬人的2倍多，但低於2019年的1640萬人。

病毒反應過度 油價反彈回升

國際油價26日因擔心新omicron變種病毒將抑制石油產品需求而大跌，交易員認為反應過度，29日反彈回升。美國石油指標西德州中質原油(WTI)上漲1.80元或2.6%至每桶69.95美元。盤中一度達72.93元，但仍守不住70元。國際石油指標布蘭特原油收高0.99%至每桶73.44元。

亞馬遜阿州倉庫 投票組工會

零售、批發和百貨商店工會(RWDSU)發表聲明表示，全國勞工關係委員會(NLRB)已授權亞馬遜阿拉巴馬州的一個倉庫舉行新的工會選舉，當地勞工將再次有機會決定是否加入RWDSU，但具體時間並未說明。當地員工於4月投票中，以壓倒性多數通過拒絕組成工會。

亞馬遜 沃爾瑪 CEO

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