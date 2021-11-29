學馬斯克？ 微軟CEO賣掉一半持股 套現2.8億元

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上周已出售手上約一半的微軟持股。（美聯社）

根據一份提交給美國證管會（SEC）的文件，微軟 執行長納德拉（Satya Nadella）上周已出售手上約一半的微軟持股。

上周提交的文件顯示，納德拉在兩天內賣出83萬8584股微軟股票 ，原先他持有近170萬股股票。

這筆交易使得納德拉套現2.85億美元。根據InsiderScore，這是納德拉歷來最大一筆售股行動。

微軟發言人在聲明中表示，納德拉「賣出約84萬股微軟股票，是為了個人財務規畫和投資多元化原因。他致力於讓公司繼續成功，而他的持股大幅超越微軟董事會設定的持股要求」。

分析人士表示，納德拉售股的行動，可能與華盛頓州明年初起將對任何每年超過25萬美元的長期資本利得課稅7%有關。

納德拉在2014年接任微軟執行長以來，一直監督整頓微軟，並且將該公司轉型為聚焦雲端運算、目標客戶為大型企業，使得微軟成為世界上市值最高之一的公司。微軟目前市值達2.53兆美元，從納德拉接任執行長以來，市值躍增780%。

微軟股價29日上漲2.11%，至每股336.63美元。

在疫情期間，微軟的業務甚至加速成長，因為更多企業組織利用微軟的工具來加強遠距工作。微軟今年來股價大漲超過50%，納德拉今年6月也獲任微軟董事長。

InsiderScore研究主管席佛曼（Ben Silverman）表示，納德拉售股的行動和特斯拉執行長馬斯克 近期售股的行動類似。馬斯克本月在推特上承諾賣出10%持股，席佛曼說，馬斯克是抓住特斯拉股價上漲的時機。