供應鏈大塞車 買家具有得等

新冠疫情 威力無窮，不僅威脅生命，也重創全球供應鏈 ，連帶導致商品運輸延遲，家具這類大型物品首當其衝，消費者訂貨後恐怕要等半年以上才能取得貨品。

舊金山理財顧問埃爾森(Rachel F. Elson)今年5月訂一把800元的椅子，之後便不斷收到店家電郵告知送貨延遲，一延再延，直到現在，還不知道引頸期盼的椅子在哪裡？

埃爾森去年疫情爆發後開始物色扶手椅，她購物向來很謹慎，掏錢前務必再三研究，非得本人試用過才決定，之前因疫情處處隔離，沒辦法親自試坐，左等右等，到了今年5月打過疫苗，才和伴侶一起到家具專賣店Scandinavian Designs選購。

親自試坐後，埃爾森下單購買一把椅子Raholt Rope Lounge Chair，連同運費共800多元。

下單後，埃爾森收到好幾封電郵告訴她送貨日期延後；先是7月收到電郵稱延至8月底送貨，9月又收到另一封電郵說延至11月中，11月11日終於接獲好消息，電郵通知貨已送抵倉庫。

埃爾森滿懷期待，誰知到了承諾交貨日前一天11月18日，收到另一封令人失望的更新電郵，這家家具店說他們在倉庫裡找不到那把椅子。即使費心費時等了大半年以上，目前仍然沒有椅子。

對於這樣的烏龍經過，Scandinavian Designs未立即回應說明； 該公司網站公告：「受新冠疫情影響，產品可能在網站售完或需要更長時間才能送達，導致延誤超出預期。」

像埃爾森這樣癡癡等待家具的人不計其數。專門提供財經資訊的晨星(Morningstar)分析師卡茨(Jamie Katz)說，供應鏈問題已全面導致零售商延遲收取貨品、送貨給顧客， 消費者碰到交貨時程延長的問題。

供應鏈大塞車影響許多產品類別，包括書籍、雜貨、甚至聖誕樹等季節性商品和裝飾品。

美國 人口普查局(U.S. Census Bureau)數據顯示，2021年9月全美家具銷售量較疫情爆發前的2019年同月增加22%以上，房地產市場火熱、居家與進辦公室工作的混合式上班型態當道是主要驅動力。但卡茨說，量產家具的海外工廠生產規模並未達到疫情前水平，運送集裝箱也難取得。

家具近來從海外運抵美國後，在港口停留的時間比過去更長，理由是，裝卸貨物集裝箱的工人短缺；不僅如此，將產品從港口運送到零售商的卡車司機也不夠，供應鍊問題變得更加複雜，就算家具在美國本地製造，也遭池魚之殃、被供應鏈塞車所拖累。

卡茨說，供應鍊出問題，許多行業都被波及。

問題甚至已波及各主要零售商，幾乎造成全面影響；卡茨說，不要對年底前家具送達抱著太高期待，越早訂購越好。

有些人猜測，年底假期結束，供應鏈塞車問題可能紓緩，因而想等假期過後再訂購，但卡茨不這麼樂觀，認為屆時交貨時間也許拉得更長，如果有真正想要的東西，最好及早訂購。

RetailMeNot購物專家麥格拉思(Kristin McGrath)表示，許多因素造成送貨大延遲，諸如卡車運輸量、包裝材料、送貨司機等等；就算現在馬上訂購家具，也未必能趕在假期前送達；等待期因需求和商品項目而異，可能至少等待10周。

麥格拉思說，多數大件商品送貨全年都延遲好幾個星期，而且在人們大量購物的假期期間，情況可能不會好轉。

供應鏈問題一時間難獲改善，只能自求多福，想辦法因應。下訂單購物時務必問問自己：三個月、甚至半年後是否仍然需要該項商品？就如同艾爾森 一樣，三個月、半年的等待恐勢所難免，假如覺得值得等、並非一時衝動購買，就準備耐心等待。

第一個因應之道是，對於真的想要的物品，現在馬上訂購。卡茨說，訂購家具假期前送達幾乎不可能，並不表示乾脆等過完節再訂；假如某些物品非買不可，愈早下單就愈早開始排隊。

第二個因應之道是就地採購。到當地實地店面採購有現成庫存的商品，比起上網訂購可以更早取貨。

第三點是調整期望。訂購時便將延遲送貨納入考量，依此計畫行事才不會失望、自亂陣腳。DealNews.com消費者分析師拉姆霍爾德(Julie Ramhold)說，如果買禮物送人，更要考量送貨延遲，有些公司也許用空運，將增加成本，轉嫁到消費者身上。