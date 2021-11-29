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加州塞港 勞工、環境法規難解

財經新聞組／綜合報導

全球供應鏈問題頻傳，塞港便是其中之一，尤其在洛杉磯和長堤港外等候進港的貨櫃輪數量，不斷創新高。南加州這兩個港口僅處理約40%進入美國的貨櫃，同樣面對運量激增，其他州的港口卻似乎因應得更好。加州出了什麼問題？或許可以從當地的勞工和環境政策兩方面來探討。

華爾街日報報導，日前約20個商業團體要求加州州長紐森宣布進入緊急狀態，暫停會干擾貨物移動的勞工和環境法規，並警告「如果州政府未能立即採取行動，解決在港口、倉庫、卡車運輸、鐵路和整個供應鏈造成瓶頸的其他障礙，僅靠24小時全天候開放洛杉磯港將無濟於事」。

報導指出，加州的一大障礙是名為AB5的法律。此法於2019年正式實施，但在此之前，數萬名卡車司機都以獨立承包人身分工作，比正式僱員有更多自主權和彈性，可以為多家公司工作，一旦需求激增，他們就能靈活因應。

然而，國際卡車司機兄弟會（IBT）長期來希望把卡車司機組織起來，包括穿梭在加州各港口的司機，不過美國國家勞資關係法禁止獨立承包人組成工會，因此在民主黨內同志支持下，由聖地牙哥州眾議員岡薩勒斯提出的相關法案AB5過關。

貨運公司已警告，該法可能使小型貨運商關門，並導致司機轉往別州找工作。業者希望美國最高法院能審理對AB5的法律挑戰，但許多人在下級法院闖關失敗後只好遵守規定。很難量化AB5對卡車司機短缺的影響。但毫無疑問，法律阻礙了物流的效率和生產力。

另一個問題是：儲存空間不足。目前洛杉磯和長堤港附近的倉庫空置率僅1%，遠低於全美的3.6%。如果倉庫的設施或停車場沒有空間可卸貨，司機就無法交貨。一些卡車司機直接將貨櫃和車架一起留在儲存設施外，稍後再取，結果就是導致港區車架短缺。

加州內陸城市土地廣袤、平坦且相對便宜，在過去十年中，隨著電商蓬勃發展，倉庫面積大幅增加，2009至2020年，內陸大型配送中心數量增加54%，達到711個。但倉庫暴增引發當地環保團體反對，主要是汙染和噪音問題。州政府也要求這些卡車和物流設施要使用清潔能源，但繁複龐雜的法規已使貨物運輸更貴更難。

加州 洛杉磯港 美國

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