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Omicron變種現世 盤點5大新冠高關注變異株

消費潮發威 分析師看好iPhone本周末可賣出1000萬支

編譯王巧文／綜合外電
Wedbush Securities分析師Daniel Lves預測，全球iPhone 13新機需求持續大於供應，蘋果有望在這個黑五周末賣出1000萬支iPhone，本季iPhone銷量上看8000萬支。路透
Wedbush Securities分析師Daniel Lves預測，全球iPhone 13新機需求持續大於供應，蘋果有望在這個黑五周末賣出1000萬支iPhone，本季iPhone銷量上看8000萬支。路透

華爾街券商Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）26日預測，隨著全球果粉對iPhone 13新機的需求持續大於供應，蘋果有望在今年「黑色星期五」的周末賣出1,000萬支iPhone，從年終消費熱潮中受益。

艾夫斯指出，許多蘋果門市的iPhone 13 Pro已賣到缺貨，他估計全球需求量將比供應量高出約15%。他相信，蘋果可望在「黑五」到聖誕節期間銷售約4,000萬支iPhone，本季總銷量則上看8,000萬支。他預估，蘋果光是12月在中國的iPhone銷量，就可高達1,500萬支。

這位分析師表示，供應鏈瓶頸固然限制了蘋果在這波產品周期的成長，「但我們相信晶片短缺是一時的問題，投資人仍低估了被壓抑的需求」。

艾夫斯也斷言，蘋果無線耳機產品AirPods的需求將令人驚艷，在當前年終購物季表現強勁的情況下，AirPods下個會計年度出貨量預估將逼近1億副，有望為蘋果2022年全年度營收貢獻5%以上。

他仍給蘋果股價「優於大盤」的展望，目標價訂在185美元不變。由於感恩節後強大賣壓湧現，蘋果26日收跌2.4%，報158美元。

蘋果 iPhone 分析師

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