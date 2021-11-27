新變種病毒現身 道指崩逾900點 旅遊相關股受到打擊最大

道指大跌905點，創今年最糟單日走勢。（美聯社）

美股26日暴跌，因為在南非出現的最新變種病毒 引發全球對風險資產的轉移。

道瓊工業平均指數 下跌905.04點或2.53%至3萬4899.34點，為今年最糟單日走勢。史坦普500指數下跌106.84點或2.27%至4594.62點。那斯達克綜合指數下跌353.57點或2.23%至1萬5491.66點。道指盤中一度下跌超過1000點。由於感恩節假期，26日交易日縮短，美股於美東時間下午1點收盤。

世衛組織(WHO)官員25日警告，在南非發現一種全新的新冠變種病毒，全球金融市場聞訊大跌。與具高度傳染性的delta變種病毒相比，全新變種病毒包含更多的刺突蛋白突變，科學家們擔心它可能會增加對疫苗的抵抗力，不過WHO表示仍需進一步調查。WHO 26日將其命名為omicron變種病毒。

由於該變種病毒，英國宣布暫停來自6個非洲國家的航班。以色列在一名旅客身上發現一起病例後，禁止前往多個國家旅遊。在香港發現2起案例。比利時也確認1個病例。

為了避險，債券價格上漲，殖利率 下跌。指標美國10年期國債殖利率下跌15個基點至1.49%；1個基點等於0.01個百分點。

被慣稱為華爾街「恐慌指標」的Cboe波動率指數(VIX)升至28，為2個月來最高水平。油價也暴跌，美國原油期貨下跌10%，跌破每桶70元。

與旅遊相關的股票受到的打擊最大，嘉年華(Carnival Corp.)和皇家加勒比(Royal Caribbean)分別下跌10.94% 和13.21%。聯合航空下跌9.57%，而美國航空下跌8.79%。波音下跌5.39%，萬豪國際(Marriott International)下跌6.45%。

另一方面，投資人蜂擁買進疫苗製造商。Moderna飆升20.57%。輝瑞上漲6.11%。

在疫情爆發前幾個月大漲的一些居冢避疫股再次走高。Zoom Video上揚5.72%，Peloton上漲5.67%。

美股25日因感恩節休市，26日又提早休市，交易清淡。那指本周下跌3.5%，而史指和道指分別下跌2.2%和2%。