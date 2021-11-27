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新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

擔憂需求放緩 原油期貨挫逾10%

財經新聞組／綜合報導

國際油價26日創下全年最糟單日走勢，跌至2個多月以來最低水平，因為新的新冠變種病毒和供應增加引發對需求放緩的擔憂。

世界衛生組織(WHO)25日警告，在南非發現一種新的新冠變種病毒。即使WHO宣稱仍需進一步調查，但由於其多方突變，可能對疫苗更具抵抗力。

美國西德州原油(WTI)價格大跌13.06%或10.24元，收於每桶68.15元，跌破70元關鍵水平；為2020年4月以來最糟單日走勢，也是自2020年11月以來首次跌破關鍵的200日移動均線。

國際指標布蘭特原油期貨下跌10.7%或8.77美元，至每桶73.45元。

這兩個原油期貨都出現連續第5周下跌，創下2020年3月以來最長的連跌周數。

Again Capital合夥人基爾達夫(John Kilduff)說，「看來，在南非發現的新冠變種病毒已全面震驚市場。德國已開始限制來自受影響地區多個國家的旅客。」「原油期貨最不需要的就是出現航空旅遊復甦的新威脅。」

拜登政府23日宣布將從戰略石油儲備(SPR)中釋出5000萬桶原油，聯手印度、中國、日本、南韓和英國等能源消費國平息2021年燃料價格的快速上漲。

德國商業銀行分析師指出，「原油暴跌也緣自擔心美國和其他主要消費國即將釋出SPR而導致2022年初出現超額的供過於求，再加上直線上升的新增新冠病例。」「此外，在南非發現更具傳播性的變種病毒，讓當今金融市場的避險情緒顯著增加。」

OPEC及其產油盟友定12月2日舉行會議，討論1月及之後的產油政策。由於新冠病毒削弱了對石油的需求，OPEC+緩慢放鬆其2020年4月同意的歷史性減產，每月增產40萬桶原油。

變種病毒 南非 石油

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