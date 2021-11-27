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感恩節周末網購 估將首破2000億元

財經新聞組／綜合報導

根據追踪零售商網站銷售情況的Adob​​e Analytics數據，感恩節假期期間的網購支出有望首次突破2000億元，但感恩節當天的銷售額只達預測範圍的低端。

Adob​​e指出，感恩節當天的網路銷售額為51億元，與去年相當。該公司表示，這比2019年當天增加大約21%。

然而，這個金額只達Adob​​e預測範圍的底部，其預測區間為51億至54億元。該公司預計本季網路總銷售額將達到2070億元，較上年增加10%，創歷史新高。

因此不少問題浮現，像是假期需求是否會像預測的那樣強勁，或者感恩節的重要性是否隨著購物者在整季延長購買期間而減弱。新冠疫情改變了本季的銷售節奏，零售商推動假日銷售活動並鼓勵購物者提早購買，以避免在供應鏈陷入困境的一年中出現缺貨和運輸延誤。

根據美國零售聯合會(NRF)數據，包括網路和實體店的整體假期銷售額預計將創下8434億元至8590億元的歷史新高，增幅為8.5%至10.5%。銷售預測不包括汽車經銷商、加油站和餐館的支出。

Adob​​e表示，黑色星期五的網購支出預計將在88億至96億元間。該公司表示，相比之下，2020年為90.3億元，2019年為74.3億元。

零售商 美國 黑色星期五

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