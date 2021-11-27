美元正在回升 類股表現更好

美元正在回升。在聯準會(Fed)主席鮑爾被重新提名後，本周美元攀升至2020年7月以來高點。該人事決定為未來一年的貨幣 政策前景提供更清晰的前景，包括未來升息的可能性。

普遍的看法是，當美元走強時，跨國性個股往往表現不佳，因其海外獲利在匯回美國 時會變少。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，情況並非總是如此，像科技股就是能夠克服貨幣逆風的代表，「即使科技類股有跨國業務，但與匯率的關係在過去30多年的大部分時間裡並不真正明顯。回想90年代末，當美元走強時，大型股表現優於小型股。」

美元指數 在過去6個月上漲7%，而XLK科技ETF上漲了23%。該ETF主要持股包括蘋果和微軟，半數以上收入來自美國以外地區。

因此，如果無論美元是否走強，科技股都表現出色，沃德認為，如果貨幣開始走弱，另一個類股應該表現更好，「如果美元處於超買狀態，稍有回落，則可能會引發並催化一直承壓的大宗商品類股出現一點反彈。像是金屬和採礦業將會表現良好，並以反向交易角度出現反彈。」

XME金屬和礦業ETF今年來上漲34%，優於史坦普500指數25%的漲幅。

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，美元和美股同步上漲是一種「異常現象」，應該會持續下去。他建議最好的策略是堅持到底，「長期來看，將會是個強勁的牛市，並將持續下去。短期內可能會有些波動，但長期來看牛市肯定會持續。」

他說，強勢美元可能會繼續存在，「強勢美元將會維持一段時間，因為人們知道它是最強勁的貨幣之一，即使不是，美國在經濟復甦和股市表現方面也幾乎超過全球其他地區。」