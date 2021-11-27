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新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

財經簡訊

財經新聞組／整理

專利爭議 Peloton反訴Lululemon

在稍早健身服飾製造商Lululemon威脅要對網路健身設備公司Peloton採取法律行動後，後者反而對前者提出告訴。Peloton日前在自有服裝系列推出大規模行銷閃電戰，遭Lululemon要求停止銷售，指服裝背面雷射圓點圖案侵犯其專利設計。Peloton則要求法院聲明未侵犯專利，因為兩者有明顯差異。

比特幣一天重挫近8% 跌入熊市

比特幣26日與其他資產一起大幅下跌，觸及7周低點並正式跌入熊市。根據Coin Metrics的數據，比特幣在過去24小時內下跌近8%至5萬4321元，跌至10月初以來最低水平；較本月稍早觸及近6萬9000元的歷史高點下跌超過20%，達到通認的熊市定義。其他加密貨幣如以太幣也下跌逾10%至4059元。

特斯拉柏林電池廠 拒接受補助

特斯拉表示，由於CEO馬斯克(Elon Musk)反對接受補貼，該公司已撤回為規畫中的柏林電池工廠申請國家級補助。歐盟1月批准一項計畫，其中包括向特斯拉、BMW和其他公司提供國家級援助，以支持生產電動車電池，並幫助歐盟減少從中國進口。

專家：蘋果智慧眼鏡2022年推出

天風證券(TFI Asset Management)首席分析師郭明錤在給投資人的報告中表示，蘋果的電腦化眼鏡將和Mac電腦一樣強大，將於2022年底推出。這位最出名的蘋果分析師表示，強大的處理能力將有助於這款智慧眼鏡在競爭對手中脫穎而出，因為它們無需連接智慧手機或電腦機即可執行密集任務。

傳中國要求自美下市 滴滴走跌

「彭博」報導，中國監管機構已要求滴滴出行高管提出從美國下市的計畫，股價大幅下挫2.59%。持有滴滴股份逾20%的日本軟銀收盤下跌5%。報導指出，由於擔心敏感數據洩露，中國監管機構希望滴滴從紐約證券交易所下市。

Uber被令在布魯塞爾停止服務

Uber已被命令自26日五晚上起停止在比利時首都布魯塞爾提供叫車服務。布魯塞爾上訴法院24日裁定，2015年禁止私人提供出租車服務的禁令也適用於專業司機。Uber推文指出，自26日起歐盟首都就不再提供叫車服務，對法院的這項決定感到失望。

中國 特斯拉 歐盟

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美元正在回升 類股表現更好

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