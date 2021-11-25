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女股神：蘋果該收購特斯拉進軍無人車市場 還好沒成真

財經新聞組／綜合報導

備受市場關注的基金經理人伍德(Cathie Wood)表示，蘋果公司本來有機會在電動車製造商特斯拉生產Model 3陷入困境時買下該公司，進軍無人駕駛汽車市場。

她說，「多年來我們一直非常仔細地觀察蘋果。它為什麼要開發自駕車？其實說到底就是行動設備。」她還提到她操盤的方舟投資(Ark Invest)策略、期望的長期回報，以及在Zoom最近下跌時買進。

蘋果股價19日創下歷史新高，隨後22日再創歷史新高，市值穩步攀升至2.5兆元以上。《彭博》報導，這家科技巨頭正在加快推出自駕車的步伐。

被譽為「女股神」的伍德說，「這是一項非常艱難的工作，尤其是在管理層人事大洗牌之後；如果它真能迅速完成工作，倒是真的讓人感到驚訝。」她指的是《彭博》於6月有關蘋果自駕部門3位高層離職的報導。蘋果公司於2018年將時任特斯拉資深工程副總裁的費爾德(Doug Field)延聘回任。蘋果還雇用無數其他前特斯拉員工。

伍德長期看好特斯拉、股東和CEO馬斯克。她表示：「這本來應該是蘋果的天下。蘋果當時應該買下特斯拉，尤其是事實上最有機會時。但我很高興它們沒有這麼做。」

馬斯克在2020年12月的一則推文中透露，他「在Model 3增產最黑暗的日子裡」曾與蘋果CEO庫克聯繫，討論「以現有市值十分之一價值」出售特斯拉的可能性。馬斯克說庫克「拒絕參與會議」。

第一款Model 3是一款面向大眾市場汽車買家的平價電動車，2017年正式下線，但因量產一直出現問題。馬斯克在2018年推文指提升產量是個「地獄」，他必須睡在工廠以隨時解決問題。

而如今特斯拉已經加入市值1兆元俱樂部，而這家電動車公司的最大股東馬斯克出售數十億元股票。

蘋果 特斯拉 馬斯克

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