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美股小幅走高 殖利率漲勢出現喘息 科技拉升那指

財經新聞組／綜合報導

美股小幅走高，因近期債券殖利率的漲勢暫現喘息，科技股得以回升。

史坦普500指數上漲10.76點或0.23%至4701.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲70.09點或0.44%至1萬5845.23點。道瓊工業平均指數下跌9.42點或0.03%至3萬5804.38點。

近日債券殖利率的上漲始於22日拜登總統重新提名鮑爾為聯準會(Fed)主席，24日略見降溫。10年期美國國債殖利率19日收於1.55%，本周都交易於1.68%以上。然而，這項指標利率24日已跌至1.64%。

臉書母公司Meta上漲1.13%，提振那指，而Roku和Peloton擺脫本周開局不利，上漲超過2.2%。電腦硬體公司惠普(HP)財報業績獲利和營收都超過預期，並調升第1季財測，股價上漲10.1%。

經濟數據多呈正面。上周首次申請失業救濟金人數為19.9萬人，為50多年來最低水平。第3季GDP成長率小幅上修至2.1%，低於經濟學者預計的2.2%。個人收入和消費支出均高於預期。

傳統零售股因上季業績不佳後備受打擊。Gap下跌24.05%，Nordstrom下跌29.03%。兩家公司最近一季獲利都低於預期。

美股25日因感恩節休市，並將於26日提早收市，交易時段縮短。

殖利率 指數 債券

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