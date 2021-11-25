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居家工作股勢微 Zoom跌25% Peloton市值減150億

財經新聞組／綜合報導

11月對過去一些享有在家工作優勢的股票非常不利。包括Zoom、Peloton和DocuSign等在內都大幅下跌；Zoom下跌了約25%，Peloton下跌了53%，相當於市值減少150億元；而DocuSign下跌近13%。

Zoom本周股價受到重創，該公司的第3財季財報顯示獲利成長正在放緩。

Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)表示，經過幾個月來動能的推動上漲，這些個股可能需要長時間的喘息，「散戶過去發揮了螞蟻雄兵的力量，但其中很多人現在感到很痛苦。」因太多投資人在各自的高點附近買進這些股票。

她警告：「最糟的是還有更多痛苦會到來，而且真的沒有實質支撐點，特別是Peloton和Zoom。」「雖然DocuSign還不錯，但也看不到實質有力的支撐水平。根據這些原因，Zoom和Peloton仍有下跌空間。」

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)表示，Peloton可能會相對價值型股票退居二線，但未來走勢仍有希望。

他在8月時曾指出，該股可能反彈至120元附近的昔日高點，但不久之後仍出清該股。

戈登引用11月4日發表的黯淡財報說，「我對它的基本面和技術面惡化的速度覺得真的有問題。」但補充說還沒有完全放棄該公司，「在這種情況下還心存希望真的令人難以置信。」「但只需要等到技術面和基本面穩定下來就可以回頭承接。我還沒有放棄所有希望。」

他對遊戲平台Roblox更感興趣，密切關注該公司邁向獲利之路。

戈登說，Roblox股價「在驚人的上漲後回落」，接近110元附近的支撐點。Roblox 24日回升8.16%至124.23元。

他說，「我非常確定它會很好地跨入元宇宙領域。」並補充說數位資產的爆炸式成長可能有助於推動Roblox的業務。

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