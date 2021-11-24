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科技股穩定 蘋果創新高 那指可望續漲

財經新聞組／綜合報導

對於那斯達克100指數來說，因假期而縮短的本周走勢並不順利。科技股指數22日下跌超過1%，回吐了盤中漲幅。英特爾、星巴克和特斯拉領漲QQQ那斯達克ETF，而Peloton、輝達和Netflix則是拖累元凶。

其中最大持股蘋果也創下新高紀錄。傳言其正在加快開發全自駕車的計畫。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，蘋果的上漲代表那斯達克100指數還有更多上漲空間，「蘋果只是剛開始，代表整個指數的未來。它突破了9月的高點，這是真正的突破。相對而言其他個股也將突破2020年高點，依此看來是很合理的。」

他說，「總體而言，那斯達克100指數的情況也一樣。」「它最大的吸引力在於它能產生更穩定的回報。科技股向來主導市場走勢，在出現周期性上漲時跟上，同時在利率和大宗商品價格等風險指標停滯不前時也保持相對更好的表現。」

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，雖可能出現一些短期波動，但那斯達克100指數仍可望繼續維持其動能，「對於那指和這些科技股來說，有很多因素正朝著正確方向發展。鮑爾主席的確認提名創造了一些穩定性；市場資金充沛，也有助於推動走高；但目前正處於技術革命的中期，預計未來5到10年會持續下去。」

不過重點不只是科技股。巴皮斯也點名一些非科技股的表現出色，例如好市多(Costco)，也推升了那指，「那指中有被低估的非科技股，它們表現相當不錯，而且隨著成長型輪轉至價值型，它們將會繼續表現良好，而占那指比重最大的主要科技股正朝著正面方向發展。」

今年那斯達克100指數表現最好的個股包括Alphabet、AMD、eBay、Adobe和Lululemon。該指數今年來上漲了27%。

指數 那斯達克 蘋果

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