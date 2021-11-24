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利率升那指跌道指漲 科技股湧賣壓 銀行及工業股走高

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數連續第二天下跌，因為利率上升對高漲的科技股構成壓力，但銀行和工業股逆勢走高。

那指下跌79.62點或0.5%至1萬5775.14點。史坦普500指數上漲7.76點或0.17%至4690.7點。道瓊工業平均指數在銀行和能源股的推動下，上漲194.55點或0.55%至3萬5813.8點。

科技股和其他成長股下跌，是因拜登總統決定重新提名聯準會(Fed)主席鮑爾續任，美國國債殖利率飆升。利率走升通常被視為不利於高成長公司，因為隨著短期殖利率上升，它們的未來吸引力會降低。

指標10年期美國國債殖利率接近1.66%，高於19日的1.54%。殖利率與價格走勢相反。

臉書母公司社交媒體巨頭Meta下跌1.1%，而Roku下跌2.13%，生物科技股Moderna下跌2.23%。Zoom Video Communications獲利超過預期，但警告隨著疫情結束和對遠距視訊的需求減少，未來成長將放緩，股價暴跌14.71%。

另一方面，銀行股隨利率走升而上漲，摩根大通上漲2.39%。

在其他財報方面，百思買股價大跌12.31%，該公司表示，與去年同期相比，第4季銷售額和毛利率可能會下降。而晶片製造商西部數據(Western Digital)被瑞穗調升評級，股價上揚6.32%。

殖利率 指數 股價

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