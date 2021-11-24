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集中生產2熱門尺寸 玻璃瓶短缺 酒商備受衝擊

財經新聞組／綜合報導
供應不足，酒商沒有足夠玻璃瓶可用。（路透）
供應不足，酒商沒有足夠玻璃瓶可用。（路透）

從肯塔基州不起眼山丘上的威士忌酒廠到加州陽光明媚山坡上的釀酒商，今年對玻璃瓶的需求超過供應，部分原因是新冠疫情引發的連鎖反應。

Distilled Spirits Council首席經濟學者歐茲哥(David Ozgo)表示，整體製酒業都感受到玻璃瓶短缺衝擊，無論是龍舌蘭酒、伏特加還是威士忌。

他說，「某些大型釀酒商即使簽訂了數百萬瓶的多年合約，但如今仍受限於只能挑選指定的瓶子尺寸。」這最終可能導致小容量瓶子的供應更加緊張，因為供應重點可能會放在較熱門的尺寸：750毫升和1.75升。

歐茲哥說：「從消費者角度來看，如果想在假期找到特定瓶裝，可能要到店內找好幾次才能找到。」

位於肯塔基州Frankfort的Castle & Key釀酒廠是眾多面臨供應鏈困境而更換玻璃供應商的釀酒廠之一。營運總監彼得森(Jessica Peterson)表示：「在英國的合作廠商爆發疫情，不得不完全關閉，因此我們的生產至少比計畫晚了幾個月。」

她說，當英國業務重新開放時，釀酒廠被迫解決供應鏈問題。由於海運延誤，不得不暫時改用空運。之後改採鐵路運輸，從墨西哥Guadalajara一家供應商進貨。

她說，為避免未來供應鏈緊張，該廠至少提前2年訂購，但即使如此，生產成本還是上升，「目前還沒有將價格上漲轉嫁給消費者，但這是遲早的事。」

美國製酒商使用的玻璃瓶大部分來自國外。多年前，玻璃製造商將生產轉移到製造成本更低的國家，主要是亞洲。

巴拿馬玻璃供應商BPS Glass北美區域總監培瑞茲(Mauricio Perez)估計，至少在川普政府的貿易戰前，美國使用的玻璃瓶中有60%至70%來自中國。在對中國課徵高關稅後，部分製造商改從歐洲或拉丁美洲工廠進口以滿足需求。

供應鏈 美國 疫情

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