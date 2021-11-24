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百思買CEO：盜竊風潮遽增打擊獲利 還恐致員工流失

財經新聞組／綜合報導

百思買(Best Buy)CEO貝瑞(Corie Barry)表示，在當前勞動力吃緊之下，尤其是零售業，盜竊行為的上升正在打擊公司獲利，並可能損及員工留任信心。

她說，百思買發現組織性犯罪明顯增多，人們喜歡到店內偷竊消費性電子產品，有時還會攜帶槍支或撬棍等武器。她說，公司將優先考慮客戶和員工的安全，即使犯罪分子當眾帶著數千元商品揚長而去。

貝瑞說，「這些都是極具創傷性的經歷，而且全美情形越來越嚴重。」

其他零售商包括Kroger、CVS Health和Walgreens Boots Alliance也提到盜竊行為的增加。Walgreens甚至表示因此而關閉了某些店面。

貝瑞在財報電話會議上表示，為了打擊組織性犯罪，百思買將部分商品上鎖，在某些分店雇用保安人員，並與零售貿易集團合作尋找解決方案。

她說，舊金山和加州其他地區一直是犯罪的「熱點」，但全美各地都可能發生。她說，有時會有十幾個人衝進商店，搶走許多商品；有時只是少數幾個人。

在過去一周，加州2家Nordstrom商店成為了這類「砸搶」集體搶劫集團的目標。

貝瑞說，她不知道為什麼犯罪情形會增加，但的確很難阻止。百思買不鼓勵員工直接反抗竊賊；因為在某些情況下，執法部門會優先處理其他類型的犯罪。

她說，「當我們談論為什麼有這麼多人在尋找其他工作或轉行時，這種盜竊風潮當然會引發對員工的擔憂，因為最重要的首要任務就是人員平安。」「而且很難在一家分店數次面對這種情況。」

百思買第3財季獲利高於預期，但由於華爾街擔心未來一年消費電子產品需求減弱、促銷水平提高以及供應鏈成本上升，股價走跌。

加州 華爾街 供應鏈

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