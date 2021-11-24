蘋果 起訴NSO Group駭客公司

蘋果起訴NSO Group，這是一家向政府機構和執法部門出售破解iPhone軟體並讀取其中數據的以色列公司，並尋求永久禁令，禁止NSO Group使用蘋果軟體、服務或設備，並還要求賠償至少7萬5000元。蘋果說已經修補漏洞，讓NSO Group軟體不再能利用「零點擊」滲透iPhone上的私人數據。

車商要求工會成員回報疫苗 接種

底特律汽車 製造商要求加入美國汽車工會的大約15.3萬名工廠員工自願提交新冠疫苗接種結果。工會領導人和通用汽車(GM)、福特汽車和Stellantis代表組成的新冠病毒聯合工作小組同意，工會成員「自願和秘密披露」疫苗接種情況。

談判破裂 家樂氏徵才接替罷工者

因談判破裂，家樂氏(Kellogg)開始為其1400名罷工的穀物工廠員工尋找永久的接替者。該公司表示，22日未能與麵包、糖果、菸草和穀物加工商國際工會達成協議，因此它決定為保持其工廠與受薪員工和計時員工的營運，必須招募新員工補齊人手。家樂氏員工自10月5日以來一直在罷工。

GE宣示風機葉片產程全面再生

奇異電氣(GE)的再生能源部門表示，它將在2030年之前製造零廢棄風力渦輪機葉片，成為該產業最新一家開發永續生產流程的業者。該部門發表聲明表示，位於丹麥的LM Wind Power子公司將「重新使用、重定用途、循環使用或回收葉片製造過程中的所有餘材，不再以填埋和焚燒作為解決方法」。

連鎖服飾業者未受假日庫存影響

服裝連鎖店American Eagle Outfitters和Abercrombie & Fitch上季營收都超出預期，因為在疫情限制放寬後，重返學校和辦公室的顧客前往實體店面購物的次數增加。兩家公司也表示未受假日庫存不足情形困擾，已超前部署以昂貴的空運來解決全球供應鏈問題。

迪克運動用品業績佳 股價反跌

迪克運動用品(Dick’s Sporting Goods)第3財季業績超出分析師預期，並調升全年財測，但股價仍下跌4.08%。該公司上季每股獲利3.19元，高於預測的1.97元；營收27.5億元，高於預期的25億元。同店銷售額增加12.2%，遠高於預期的1.9%。