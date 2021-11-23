美光扭禿頹勢 創一年半新高 專家：有望再突破

美光科技股價 創遭18個月以來最佳單日走勢。這支半導體個股19日上漲8%，為2020年5月以來最佳單日走勢。該股今年一直表現落後同行，僅上漲10%，與輝達和AMD等其他半導體個股的大幅波動相形見絀。

19日的漲勢引發兩家投行看漲該股。Evercore和花旗都強調該股具有上漲潛力，歸功於對儲存晶片需求的預期恢復。

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)表示，這可能是美光即將大放異采的時候了，「它是一支周期性股票 ，備受供需影響。19日兩家投行分析師報告有點讓人意識到，定價權似乎將在2022年第1季重回DRAM和NAND市場。如果真是如此，就應該在這種情況發生前一季進場買進相關股票，尤其是美光。」

他說，「它的本益比只有7倍，真的是非常便宜。如果能把它提高到10倍，對美光來說是個很好的投資 ，那麼我馬上就會成為買家。」

Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)同意美光的走勢才剛剛開始，「美光過去一段時間表現不佳讓我們進行了非常好的整合，而這段整合之後正要開始出現爆發。它的成交量攀升，站上200日移動均線。它的目標價是100元，然後是120元。」

美光股價22日收於83.86元。升至100元和120元代表分別還有20%和45%的上漲空間。

謝伊說，「接下來美光還會發布財報，通常業績會非常強勁。因此，我建議在財報發布前觀察多頭看漲期權相對IV(隱含波動率)走升是合理的，然後也可能看好以1月再創新高為目標的看漲期權。」

美光將於12月20日公布財報。