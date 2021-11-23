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今年熱門IPO個股 Rivian、Affirm和Roblox等一夕遭棄

財經新聞組／綜合報導

包括Rivian、Affirm和Roblox在內的一些今年最熱門的IPO科技股22日暴跌，讓以科技股為主的那斯達克指數大跌，與此同時，史坦普500指數和道瓊工業平均指數維持走升，顯示投資人正在退出科技業。

雖然沒有明確的拋售原因，但今年這幾支漲幅最大的個股正感受到壓力。Affirm在宣布與亞馬遜建立全新合作夥伴關係後股價迅速上漲，但22日下跌9.29%。受惠於對元宇宙題材而走升的Roblox也下跌10.8%。

電動車製造商Rivian的拋售潮繼續上演，該公司在IPO上市後估值超過福特汽車和通用汽車(GM)，並有望與特斯拉看齊。但由於投資人繼續獲利了結，股價下跌8.16%。

利率上升的恐懼可能是拋售的一個原因，利率上升通常代表投資人的預期收益增幅會下降。然而，拜登總統提名聯準會(Fed)主席鮑爾連任，預計Fed最快要到2022年夏季才會首次升息。

在可能升息的前提下，高盛分析師在11月19日發表的報告中敦促投資組合經理人注意「目前獲利能力較高的成長型股票」，並避開完全看重長期成長預期的快速成長型個股。

分析師寫道：「我們的建議是避免完全偏重長期成長預期的快速成長型個股，因為它們更容易受到利率上升或營收令人失望等風險的影響。」「相較之下，目前獲利能力較高的成長型股票的耐久度相對較短，因此受到利率上升風險的影響較小。」

這些具有高獲利能力和快速預期營收成長的科技公司包括Palantir、Zoom、Meta和Alphabet。

2020年一些大型IPO也感受到壓力。Asana暴跌22.59%，DoorDash和Airbnb均下跌至少6%。

今年稍早時的科技股輪轉重創Fastly和Snowflake等雲端類股，因為投資人轉向通常在通膨時期表現出色的金融和大宗商品類股。這兩支股票22日分別下跌6.06%和9.23%。

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