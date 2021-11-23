10月成屋銷售增0.8%至634萬套

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，10月二手屋銷售量增加0.8%，經季節性調整後的年率為634萬套，較2020年10月周期性高點下降5.8%。NAR預估今年全年平均銷售額將超過600萬套，為2006年來最高數字。供應量持續疲軟，10月底僅有125萬套，年減12%，代表2.4個月供應量。

Forever 21母公司擱置IPO計畫

Forever 21和Brooks Brothers母公司零售集團Authentic Brands Group將暫時擱置IPO計畫，轉而將其業務中的大量股權出售給私募股權公司CVC Capital、對沖基金HPS Investment Partners和現有利益相關者。估計可帶進127億元的企業價值。

GM收購Pure Watercraft 25%股份

全力推動電氣化的通用汽車(GM)透露已收購西雅圖新創公司Pure Watercraft 25%股份，該公司主要生產船用電動舷外發動機，使用鋰離子電池，取代易致環境污染的40到50匹馬力汽油或柴油動力舷外發動機。Pure的系統更安靜、更清潔。

Target宣布感恩節不再開門營業

目標百貨(Target)感恩節將不再開門營業，將疫情 期間的暫時措施變成永久地決定。去年各家零售商被迫將感恩節周末購物熱潮延長，提早到10月開始，以限制疫情期間入店人數，效果很好，因此今年起節日當天不再開門營業。部分配貨和服務中心仍有少數人出勤。

SpaceX 副總裁去職 恐傷火箭業務

SpaceX兩名副總裁去職，可能動搖其火箭業務的領導地位。多名熟悉情況的人士透露，2009年進入公司的SpaceX推進副總裁赫爾茨利(Will Heltsley)已離職，據傳是因為引擎開發未見進展。負責任務和發射業務的副總裁羅森(Lee Rosen)以及資深主管林姆(Ricky Lim)於上周離職。

沃爾瑪 強化與網紅合作網購直播

沃爾瑪今年假期將新增另一項工具來推動路銷售：超過30場直播活動，其中包括與樂手Jason Derulo合作的網路周活動起跑活動。過去一年沃爾瑪在不同的社交媒體平台上測試銷售活動。去年12月首度試辦直播，並邀請網紅在TikTok上舉辦春季美容活動。現在這種型態將成為該公司數位行銷的重點。