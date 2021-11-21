黑五到聖誕節 iPhone拚賣4000萬支 將創新高

黑色星期五至聖誕節這段期間，iPhone銷量將達4000萬支。（聯合報系資料庫）

美國 「黑色星期五 」（Black Friday）銷售旺季本周起跑，儘管今年因零組件缺貨及海運塞港等諸多問題，造成通路供貨緊繃，市場看衰美國年底銷售旺季動能，唯券商Wedbush仍力挺蘋果，看好黑色星期五至聖誕節這段期間，iPhone 銷量將達4000萬支，打破歷史紀錄，相關供應鏈鴻海、和碩、台積電等可望受惠。

受到美國海運塞港、通膨造成生產成本提高，以及全球半導體缺貨等影響，通路端因供貨不足，讓今年產業界看衰美國年底銷售旺季動能，不少商家減少折扣力度，或提前展開黑色星期五特賣促銷，避開年終購物季商品延誤或缺貨狀況。

不過，一向力挺蘋果的券商Wedbush在最新報告指出，全球半導體緊缺狀況持續，將導致iPhone供應量減少約1000萬支，儘管如此，蘋果在黑色星期五至聖誕節銷售旺季期間，iPhone銷量仍將達4000萬支，創歷史新高紀錄。

Wedbush認為，在美國和中國市場需求推動下，蘋果本季iPhone總銷量將達8000萬支，尤其中國iPhone 13換機需求旺盛，可能高達1500萬支，相關機種動能將延續到2022年。

市場看好，iPhone有望在黑色星期五至聖誕節銷售旺季繳出佳績，將帶動相關供應鏈代工廠鴻海、和碩、晶圓代工龍頭台積電、光學鏡頭廠大立光、玉晶光，以及砷化鎵晶圓代工廠穩懋等營運。

鴻海今年10月營收5508.9億元，月減6%、年減10%。法人認為，主要是受iPhone 13小幅缺料拖累，靠亞馬遜與微軟等其他大客戶的雲端需求，支撐業績在高檔水準。

外資表示，10月以來東南亞的零組件供應恢復，帶動iPhone產量增加，鴻海11月和12月營收也將連續成長，預估鴻海第4季營收將季增25%至32%。