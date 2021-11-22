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Z世代上網學投資 要小心

文／周芳苑

當今這個時代，隨時隨處可輕易取得網路資源，經常聽周圍人說「我正在自己做研究」，或許透過追蹤和仔細整理基本資料和學術研究來解決重要問題，但更常見的情況是，當真將社群媒體上的他人意見聽入心。

1997年至2012年出生的Z世代現在介於18到24歲之間，剛步入成人階段，似乎很喜歡在網路世界聽取意見。財務訊息網站GOBankingRates最近調查發現，Z世代約四成從抖音(TikTok)、YouTube和Instagram等社群媒體網站學習理財。此外，提供信用紀錄的CreditKarma另一項調查顯示，51%受訪Z世代曾上網從不相識的人聽取理財建議。

確實有些金融專業人士在社群媒體提供實用有趣的見解，但另一方面，網路近來出現一些社群媒體草率吹噓投資意見，藉助抖音平台的FinTok便是其一，認證理財規畫師委員會(CFP Board)成員埃利斯(Akeiva Ellis)說，假如無法分辨意見真假，將惹禍上身，問題最大的行為是盲目相信網上建議，毫不考慮建議者的背景、或意見是否適合自己。

面對網路漫天理財意見，該如何辨真偽、自我保護？專家提供以下三原則。

第一，檢驗訊息來源

社群媒體的財務建議一旦附上眼花繚亂、看似有模有樣的投資回報圖表，或者有個視頻播放建議人士一邊高談闊論，一邊在遊艇上休閒，格外引人注目。但專家提醒，即使這些人在視頻上看起來輕輕鬆鬆賺大錢，還是要接受檢視。

美國個人投資者協會(American Association of Individual Investors)副主席羅特布魯特(Charles Rotblut)說，這些人很容易篡改經紀報表，為確定提供理財意見的人合法，建議先調查他們的背景諸如工作和教育經歷、查看是否有財務證明，再進一步深入研究，總之，永遠不要光看表面。

俄亥俄州金融服務業者Ameriprise財務長克拉克(Kevin Clark)說，如果想尋求第二意見，可諮詢經認證的財務規畫師；理財公司往往交由年輕專家與Z世代互動，如果僅詢問基本意見，多半不會收費。

第二，投資金額自我設限力保安全

老派投資專家總建議人們避免接觸理財網站以防假訊息干擾，但如今想完全杜絕金融媒體幾乎不可能。

常與年輕客戶互動的專家則認為，與其躲起來不接觸網路，不如自我設定財務限額，以免受媒體影響做出衝動決定。

埃利斯說，首先要有理財計畫，設定預算是基本功，即使只有5美元，也要好好規畫5美元的用途。

埃利斯補充，根據目標和價值觀規畫可掌握一個可靠架構，藉此查看每一個出現的理財建議，評估這麼做將如何符合財務目標？之後，對於錢往何處去、以及是否在風險承受範圍內？都會有基本理解。

克拉克說，藉由這個過程可為自己建立一套規則，藉以防止倉促決定，就好比說平常買東西，總會冷靜等待一、兩天，假如離開賣場回家後，仍覺得看上的東西確實很想要，就會購買，不過，花費金額不能超過負擔能力。

第三，考慮與專家合作

如果對網路上的大量建議感到非常困惑，不如將一部分、甚至全部理財工作委託給專業人士，可求心安、高枕無憂。

埃利斯說，與理財顧問合作的最大優點是，可以和了解您個人財務狀況的人一起訂計畫，可確保支出和投資符合個人目標和價值觀，也就是說，不會得到人人皆適用的通則建議，也不必聽取「購買這項投資是為了像我一樣有錢」這樣畫大餅般的建議。

不過，找專家要付費，各家收費方式和服務不同，務必貨比三家。有些規畫師可能根據所管理的資產依百分比收費，有些收取固定年費。克拉克說， 如今與年輕客戶合作的規畫專家流行「訂閱」模式，按月收費，適合年輕人。

克拉克建議，開始搜尋規畫師前先列願望清單，包括付費方式和需要協助的理財項目，不妨利用認證理財規畫師委員會的「Let's Make a Plan 」搜索引擎查看，可不斷過濾縮候選名單，試著和名單上的人交談，從中找到最適合的專家。

社群媒體 投資 抖音

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