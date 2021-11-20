那斯達克和費半再創新高 Fed主席人選攸關美股漲多少

聯準會主席是否換人，對美股短期內的差別，在於漲得多還是漲得少。路透

那斯達克綜合指數 周五首度收在16,000點之上，公債殖利率下跌和避險需求支撐主要科技股，費城半導體指數也再創歷史新高。在新冠肺炎疫情復熾的陰影下，美股下周適逢向來表現較佳的感恩節的一周，有希望保持不墜，但得留意聯準會（Fed）下屆主席可能換人的變數。

歐洲重啟防疫措施，全球經濟復甦再度蒙上陰影，投資 人周五紛紛湧向美元和公債避險。道瓊工業指數下跌268.97點，連續兩周收黑，史坦普500指數自周四創下歷史高峰回落0.1%。

不過，避險需求導致公債殖利率下滑，反而提振科技股。蘋果（Apple）漲1.7%再創新高的助威之下，那斯達克綜合指數上漲0.4%，收在16,057.44點。台積電ADR上漲0.7%，追隨費城半導體指數0.3%的漲勢。一周下來，台積電ADR和費半各漲4.7%和3.1%。

在晶片短續短缺的情況下，半導體股成了史坦普500指數成份股這一個月來表現的佼佼者：輝達（Nvidia）漲48%，高通（Qualcomm）漲40%，超微漲34%。這三家晶片設計業者的供應商台積電ADR倒是只漲了6.2%。

據約翰霍普金斯大學統計，美國和歐洲新冠肺炎病例再度上揚。奧地利宣布下周一起全國進行封鎖，餐廳和零售業都將關閉，德國部分地區也將局面封鎖。荷蘭已經下令商店和酒吧提前關門。

Nordea資產管理公司總經策略師蓋利（Sabastien Galy）說：「隨歐洲疫情擴大，德國和奧地利加強封鎖，大家體認到情況不妙。市場和家庭的信心都受影響。」他說，美股目前價位達到極致，「經歷過財報疑慮排除後的反彈後，投資人擔心接下來的發展。」

不過，下周適逢美國感恩節假期，美股歷來表現不錯。CFRA首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）說：「1950年來，11月最後五個交易日往往是收紅，在感恩節之前，高達2/3的機率會上漲，周一上漲機率高達71%。」

今年感恩節假期之前能否上漲，另有聯準會主席鮑爾 能否連任的變數。美國總統拜登考慮的另一位人選、聯準會理事布蘭納德，被視為比鮑爾更溫和的鴿派，也就是說，她主張的升息步調可能比鮑爾更緩。市場擔心的是，布蘭納德可能不急於藉升息來對抗通膨。

ClearBridge投資公司策略師舒茲（Jeff Schulze）說：「考量到布蘭納德比鮑爾更鴿派，我認為市場會恢復得很快，只不過不確定新任聯準會主席能否凝聚FOMC中間的共識，來有效推動政策。」