亞馬遜若分拆 貝佐斯身價再添900億美元

亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

路透報導，電商巨人亞馬遜 目前市值約1.9兆美元，創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）持有的近10%股權約值1,900億美元，但若亞馬遜一分為二，可讓貝佐斯身價再暴增50%。

貝佐斯今年已卸下執行長職位，交棒給原先職掌雲端部門「亞馬遜網路服務」（AWS）的賈西（Andy Jassy）。AWS至今仍是亞馬遜旗下成長最快、營運最有效率的事業，過去一年來營業利潤率超過22%；相形之下，亞馬遜線上零售部門的營業利潤率低於5%。

路透熱點透視專欄作家勞芙琳（Lauren Silva Laughlin）指出，數位化趨勢加速，數據和雲端軟體公司躍為股市寵兒，AWS的潛在價值非凡。小型同業如Cloudflare的企業價值相對於預估營收 的比率高達80倍；業務不同但成長步調類似的公司，像是Palantir Technologies和Okta，估值分別約營收的24倍。

勞芙琳說，假設果如Davidson分析師估計，亞馬遜雲端事業明年賺進750億美元營收，那麼以Palantir Technologies和Okta這兩家公司的倍數計算，AWS的估值約相當於亞馬遜整體市值。Davidson估計，明年亞馬遜北美和國際零售事業的營收可達5,000億美元，隨便選個營收倍數，比方說2倍（比Target的營收倍數強，但遠比eBay弱），也能再添1兆美元的價值。就帳面而言，淨負債為零的亞馬遜，價值可能上看2.8兆美元，那麼貝佐斯持股價值將接近2,800億美元。