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產品從口袋擴張到車庫 蘋果大漲 預告年底行情

財經新聞組／綜合報導

媒體報導，蘋果的產品將從口袋擴張到車庫，正在推動開發全自動車，讓該股自9月以來在18日首度再創歷史新高，19日繼續攀升，過去一個月股價漲幅達8%，超過史坦普500指數5%的漲幅，但仍低於今年大盤的反彈。

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，蘋果現在將成為美股年底前行情的指標。他認為，輝達(Nvidia)和AMD等高漲科技股的任何回跌都可能影響蘋果走勢。

他說，「如果像是輝達只因為技術面因素開始回落，可能會拖累整個科技類股。」「但如果情勢相反，從出脫這些個股而產生的資金流入蘋果等其他個股，那將是非常利多的因素。」

馬利認為蘋果要能守住9月高點157元，才能確認這次突破已能站穩，「這將顯示現狀是科技類股內的輪轉，而非科技類股之外的輪轉，這應該會為今年年底帶來真正的大行情。」

蘋果是史指權值最大股票之一，市值約為2.6兆元。對史指走勢的影響大於其他個股。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)看好蘋果公司跨入多元化汽車領域的舉動，「這只是創新的第一步，它非常重要，影響性橫跨整體科技業。我自2013年以來就一直持有蘋果，當時它『只是一家手機公司』，但之後的創新帶來更多收益。」

例如，蘋果之後推出多款更新型號的iPhone和iPad、Apple Watch、Apple TV和Air Pods。

騰格勒說，「它有點像大約3、4年前的微軟，在各項產品上多點開花，它仍然相當昂貴，所以我們減少部位，但繼續持有。我們仍然看好它的實力。」

蘋果 Apple 投資

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