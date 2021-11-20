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疫情再起奧地利喊封鎖 股指漲跌互見

財經新聞組／綜合報導

雖然科技股走高，但由於對新冠疫情捲土重來的擔憂打壓全球股市，美股19日漲跌互現。

道瓊工業平均指數下跌268.97點或0.75%至3萬5601.98。史坦普500指數下跌6.58點或0.14%至4697.96。那斯達克綜合指數上漲63.73點或0.4%至1萬6057.44點。

史指本周上漲0.3%，道指本周下跌1.3%，而以科技股為主的那指上漲1.2%。

奧地利宣布，由於新冠肺炎病例激增，它將重新啟動全面全國封鎖，全球股市受到打擊。

航空公司類股票率先下跌。聯合航空下跌2.78%，達美航空下跌1.07%，波音下跌5.75%。

在其他旅遊股方面，Airbnb下跌3.87%，而Booking Holdings下跌1.51%。Expedia也小跌0.8%。郵輪類股平均下降約2%。

大型能源個股拖累史指，Devon Energy和Hess分別下跌6.28%和5.77%。Baker Hughs、Diamondback Energy和Occidental也都下跌5%左右。

與此同時，在美國食品和藥物管理局(FDA)批准為美國所有成年人接種疫苗後，Moderna上漲4.92%。

科技股普遍上漲。Adobe、輝達和Meta Platforms大部分時間裡都是史指漲幅最大的個股。微軟、蘋果和谷歌也走高。

指數 美國 疫情

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