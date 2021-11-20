終於等到這一刻…感恩節將現搭機潮 業者準備好了

搭機客很快就會知道航空公司是否已準備好迎接感恩節搭機潮。

運輸安全管理局(TSA)預計自11月19日至28日間篩查人數約2000萬，幾乎重回2019年水平。去年由於新冠病例不斷增加，並且疾病控制與預防中心(CDC)建議不要在假期期間出遊，因此許多人未於感恩節外出旅遊。

達美航空和聯合航空都表示，感恩節後的周日可能是疫情 前最繁忙的一天。兩家航空公司本周預測，在11月19日至30日期間，將分別運送至少560萬和450萬旅客。

對於受疫情衝擊最嚴重的產業來說，旅客增加是個好消息。但有些航空公司難以達成其雄心勃勃的航班表，造成大量航班被取消，最近的例子是美國 航空和西南航空。

今年秋天，這些航空公司在不到一周時間內取消了2000多架航班。延誤和取消讓旅客感到煩惱，他們抱怨等待與客服交談的時間長達數小時，有時甚至超過航班飛行時間。

人員短缺一直是航空公司面臨的主要挑戰，在疫情期間，數千名員工請假或提前退休 以減少航空公司工資。現在，業者反向競相招聘機師、預訂代理、空服員和其他員工。病假也造成人力中斷。

不過美國航空CEO帕克(Doug Parker)本周表示，這將是個繁忙的假期。我們準備好了。」該公司預計在感恩節當周每天將飛行約5000架航班，僅較2019年同期少8%。

美國航空為空服員提供50%的假期工資補貼，如果在1月初也繼續出勤，則可獲得高達3倍的薪資。該公司還向其他員工提供1000元的假期出勤獎勵，包括其地區航空子公司。

就西南航空而言，它為員工提供超過1400元的飛行常客里程，只要在假期到明年年初出勤即可。

根據證券文件，聯航預計第4季將恢復77%的運力，而達美航空預計為80%，美航為89%，西南航空為92%。