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原油重挫 汽油不降反升 19日均價約3.41元 創7年新高

財經新聞組╱綜合報導
原油價格下跌不會很快反映在加油槍數字上。（路透）
原油價格下跌不會很快反映在加油槍數字上。（路透）

油價格19日跌至6周低點，因為最新的新冠疫情封鎖資訊引發需求擔憂，同時許多油氣業者發出恢復供應的訊號。

但對於那些希望加油時負擔不會太重的消費者來說，油價下跌不太可能立即轉化為汽油價格下跌。根據美國汽車協會(AAA)數據，19日全美每加侖平均價格約3.41元，為7年高點。高於一個月前的3.34元和去年的2.12元。

美國原油指標西德州原油(WTI)價格下跌逾4%，盤中一度低至75.37元，為10月7日以來的最低價。

當天原油價格原本走升，但在傳出奧地利全國封鎖後開始大跌。

Oanda資深市場分析師爾藍(Craig Erlam)表示：「市場基本面仍然處於良好狀態，但如果其他國家效仿奧地利，封鎖顯然就是最大風險。」他補充說：「跌破80元可能會加深修正，可能會將價格拉回70元左右。」

12月原油合約19日到期，交易較活躍的1月交割合約下跌3.8%至每桶75.44元。國際指標布蘭特原油期貨自10月1日以來首次跌至78.15元。

WTI和布蘭特原油均出現連續第4周下跌，為2020年3月以來最長連跌周數。

AAA發言人本周表示：「可能由於季節性駕駛習慣的改變，汽油需求略有下降，這有助緩解油價升幅。」但補充說，「原油供應持續緊張可能會導致汽油格波動一段時間，但不會是下跌。」

雖然19日的跌幅是自7月以來最大，但原油過去幾周一直在走低。拜登政府一再表示，它正在研究減輕油價上漲對消費者帶來的負擔，汽油價格徘徊在7年高點附近。政府的一種選項是動用戰略石油儲備(SPR)。

但分析師指出，從SPR釋出石油可能不會產生太大的長期影響。

瑞銀在11月5日給客戶的報告中表示：「雖然這樣會導致油價下跌，但SPR只能在臨時生產中斷期間填補缺口，無法解決投資不足和需求上升的結構性問題。」

油價 石油 美國

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