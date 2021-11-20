前身為飛雅特克萊斯勒的汽車製造商Stellantis將要求1萬4000名美國非工會受薪員工在1月5日之前接種疫苗，否則可能面臨解雇。該公司要求員工在12月4日前提交新冠疫苗接種證明，並在1月5日前接受最後一劑疫苗接種。不過也將考慮為無法接種疫苗的員工提供宗教和醫療豁免。

雲端標案重啟 徵求科技業者投標

美國總務管理局表示，國防部已就雲端合約向亞馬遜、谷歌、微軟和甲骨文徵求投標。國防部之前擱置了微軟得標的高爭議性100億元合約，因亞馬遜對該合約提出法律訴訟。新合約的價值未知，但國防部估計它可能達到數十億元。

捷藍航空提供1000元假日出勤獎金

捷藍航空內部備忘錄顯示，只要在1月初之前不請假，將向空服員提供1000元的出勤獎金；成為最新一家航空公司為避免假期期間人員緊缺所做的最新努力。分析師表示，這些激勵措施雖可能使航空公司損失增加，但低於服務全面崩潰的後果。

小摩指晶片短缺將持續至2022年

摩根大通頂級半導體分析師表示，全球晶片短缺將持續到2022年，但隨著更多供應浮現，這種情況可能會從明年年中開始改善。他建議投資人可考慮長期布局半導體類股，因高階電腦研發更趨普遍；其次，中國的半導體相關產業正在崛起。

補貼不同 電動車 銷售快於充電站

兩黨支持的《基礎建設投資和就業法案》提供75億元激勵額度，到2030年時在全美設立50萬座電動車充電站。眾議院通過的價值1.75兆元「重建美好未來」法案更則是每輛車提供高達1萬2500元的稅收優惠以刺激電動車需求。兩相權衡，未來電動車會賣得比充電站設置速度更快。

加速研發自駕車 蘋果股價創新高

在傳出正在加快推出自駕車後，蘋果股價創下歷史新高。收盤上漲1.7%，報每股160.55元。《彭博》報導，該公司可望在2025年推出自駕車。蘋果跨入電動車領域，將與特斯拉以及Rivian和Lucid Motors等新創公司以及正在拋售化石燃料的傳統汽車製造商競爭。隨著越來越多的消費者和投資客押注下一個特斯拉，電動車股票近幾個月飆升。