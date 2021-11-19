首申失業金人數 轉趨穩定

勞工部報告，截至11月13日當周首次申請失業救濟金總數為26.8萬人，較前周減少1000人，略高於《道瓊》估計的26萬。人數幾乎沒有變化，代表疫情期間裁員速度可能已經達到穩定水平。消除每周波動性的4周移動平均數降至27萬2750人。連續申領數減少12.9萬至208萬人。

費城 Fed製造業指數飆升

費城Fed 10月製造業活動指數躍升15點至39，遠高於《道瓊》估計的23，主要是受到就業和支付和收到的物價增加所推動。這個數字代表擴張和收縮的公司之間的百分比差異。

梅西百貨 1月關10分店

梅西百貨宣布正在重新考慮何時關閉預計2023年前停業的125家門市中尚未關的約60家，但計畫將在1月關閉10家；將在不久的將來提供有關這些分店的更多詳細資訊。梅西百貨一直在測試改採非購物中心和規模較小的門市，這種模式帶來超出預期的強勁銷售，讓梅西更加傾向這種模式。

Nike攜手Roblox 闖元宇宙

體育巨頭Nike也跨入元宇宙，宣布正與Roblox合作在其網路遊戲平台上創建一個名為Nikeland的虛擬世界。其中包括Nike的建築、場地和競技場，供玩家參加各種迷你游戲，從鬼抓人、躲避球到「地板是熔岩」(The floor is lava)。它以現實生活中的Nike總部為藍本，暫時免費登入。

Sweetgreen掛牌 股價飆91%

成立於2006年的沙拉連鎖店Sweetgreen掛牌上市，股價飆升91%，收漲76.79%至49.5元。開盤價為每股52元，使市值超過55億元。該公司17日晚間將IPO定價為每股28元，高於每股23至25元的區間。總計售出1300萬股，籌集了3.64億元。該票在紐約證券交易所(NYSE)交易，代碼為「SG」。

福特結盟格芯 增晶片 供應

福特汽車將經由與格芯(GlobalFoundries)建立全新合作夥伴關係，來增加其短期和長期的半導體晶片供應。雙方18日宣布簽署一項不具約束力的戰略合作協議，GlobalFoundries增加對福特的晶片供應，最終可能會專為福特設計新晶片，並增加整體美國汽車業的晶片生產和供應。