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Affirm、Square 受惠黑五

財經新聞組／綜合報導

ERShares首席投資策略師兼營運長亞多士(Eva Ados)表示，在零售業之外的兩支股票可能會因黑色星期五的購物潮而受到提振。

全國零售聯合會(NRF)預計今年感恩節周末購物者將比去年增加200萬，但仍低於2019年水平，但代表今年最大的零售假期之一仍然完整無損。

亞阿士表示，「先享受後付款」選項的興起可能會提振Affirm和Square的走勢，「由於預計今年將有個非常強勁的假期，而當前業者的供應有限，消費者因此有動機會盡可能多地採購。」

她說，「但如果購物族不像三分之二千禧世代那樣擁有信用卡或者沒有足夠的現金，又該怎麼辦？這就是『先享受後付款』選項發揮功能的地方。」

亞多士說，從Affirm與亞馬遜獨家合作到Square即將收購澳大利亞金融科技公司AfterPay，兩者都有明顯的催化劑可以推高今年購物熱潮。

Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)也表示，購買傳統零售股的時代可能已經過去了，「現在不是真正追逐零售個股的時機。」他操盤的基金持有Lululemon、Kohl's和Target，「我不會再加瑪這些個股。」

他表示，隨著非必需消費品類股相對於史坦普500指數遭到上檔壓力，買進零售股的時機可能已經過去，「買進零售股的最好時機是在8月美股疲軟時期。」

巴魯克說，「它過去4、5周的表現優於大盤，但已再次達到頂點，遇到相當多的阻力。」「至少在接下來幾周或幾個月內，非必需消費品的表現不會超過史指。」（財經新聞組）

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