Affirm、Square 受惠黑五

ERShares首席投資 策略師兼營運長亞多士(Eva Ados)表示，在零售業之外的兩支股票可能會因黑色星期五 的購物潮而受到提振。

全國零售聯合會(NRF)預計今年感恩節周末購物者將比去年增加200萬，但仍低於2019年水平，但代表今年最大的零售假期之一仍然完整無損。

亞阿士表示，「先享受後付款」選項的興起可能會提振Affirm和Square的走勢，「由於預計今年將有個非常強勁的假期，而當前業者的供應有限，消費者因此有動機會盡可能多地採購。」

她說，「但如果購物族不像三分之二千禧世代那樣擁有信用卡 或者沒有足夠的現金，又該怎麼辦？這就是『先享受後付款』選項發揮功能的地方。」

亞多士說，從Affirm與亞馬遜獨家合作到Square即將收購澳大利亞金融科技公司AfterPay，兩者都有明顯的催化劑可以推高今年購物熱潮。

Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)也表示，購買傳統零售股的時代可能已經過去了，「現在不是真正追逐零售個股的時機。」他操盤的基金持有Lululemon、Kohl's和Target，「我不會再加瑪這些個股。」

他表示，隨著非必需消費品類股相對於史坦普500指數遭到上檔壓力，買進零售股的時機可能已經過去，「買進零售股的最好時機是在8月美股疲軟時期。」

巴魯克說，「它過去4、5周的表現優於大盤，但已再次達到頂點，遇到相當多的阻力。」「至少在接下來幾周或幾個月內，非必需消費品的表現不會超過史指。」（財經新聞組）