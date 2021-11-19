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拜登滿意度掉至36% 多數民眾盼共和黨重掌國會

專家：誰當Fed主席 股市震盪不大

財經新聞組／綜合報導

如果布雷納德(Lael Brainard)被任命為新任聯準會(fed)主席，金融市場的首要反應可能是Fed將更加鴿派。

這代表與現任主席鮑爾(Jerome Powell)相比，升息或收緊政策的時間預計將拉長。目前交易員預計Fed將在明年下半年結束債券購買計畫後開始升息。

鮑爾有可能再被提名連任，但拜登總統已與鮑爾和布雷納德分別面談，預計將在周末宣布人選。

Raymond James華府政策策略師米爾斯(Ed Mills)表示，「市場可能認為布雷納德更加溫和。其實兩個候選人沒有顯著差異。鮑爾的最大資產是市場的信任和信心，以及即使面臨相當大的政治壓力，他仍然按照自認正確的方式行事。」

經濟學者和投資人認為布雷納德或多或少沾上一些政治味。米爾斯說，她在2016年捐款支持希拉莉克林頓(Hilary Clinton)的總統競選活動，因此充滿了政治味。

Bleakley Global Advisors投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「鮑爾在決定升息時不會太在意期中選舉。」「這並不是說布雷納德就不會考慮，但市場普遍相信如此。」

預計任何一人出線都不會對股市造成動盪，但金融市場可能會做出反應。

布克瓦和其他人預計，如果鮑爾再續任4年，市場的反應不會太大；但如果是布雷納德，情況可能會有所不同。

布克瓦說，「如果布雷納德獲得任命，股市將出現10分鐘的反彈；但債市的反應就不僅僅是10分鐘，殖利率曲線將轉趨陡峭化。」

債券策略師表示，如果布雷納德被提名，市場預期通膨可能會上升，相關工具將走高，例如國債通膨保值證券。2年期短期國債與10年期長期國債之間的利差可能會擴大，10年期國債殖利率將因擔憂通膨而上升。

米爾斯說：「我繼續支持鮑爾，押寶他續任，因為拜登若改變Fed高層人事，將對貨幣政策造成的任何負面後果承擔全部責任。」

鮑爾 國債 殖利率

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