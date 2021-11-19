輝達推升科技 史指震盪翻升

在全球市值最大晶片 製造商輝達(Nvidia)和多家零售商公布強勁的獲利業績後，史坦普500指數 震盪走升。

史指上漲15.87點或0.34%至4704.54點，盤中一度下跌0.3%。那斯達克綜合指數上漲72.14點或0.45%至1萬5993.71點。道瓊工業綜合指數下跌60.1點或0.17%至3萬5870.95點，被思科下跌拖累。

輝達上漲8.25%，市值達7910億元。該公司上季營收 和獲利均表現出色，並發布1月底截止的當季營收財測。

它的財報提振了其他晶片股。Advanced Micro Devices漲幅達2.43%，高通(Qualcomm)和美光(Micron Technology)也分別上漲1.51%和2.07%。另外，格芯(GlobalFoundries)與福特建立合作夥伴關係以對其增加晶片供應，股價一度大漲，收升2.5%。

在其他科技新聞方面，《彭博》報導蘋果公司將其電動車業務重新聚焦於自駕能力，蘋果上漲2.85%至歷史新高。亞馬遜與星巴克合作的第一家無收銀員咖啡店在紐約開業，股價上漲4.14%。零售業的持續走升也推了一把，尤其是在數位領域。

大型零售商的財報繼續提振股價。梅西百貨和科爾百貨(Kohl’s)的財報獲利和營收高於預期，一如本周其他同業。