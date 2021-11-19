年漲20% 牛肉價格已近高點

牛肉價格一年來漲了20%。（路透）

通膨飆升，消費者收支受到各個角度的壓力，特別是牛肉。

勞工統計局(BLS)的最新數據顯示，2020年10月至2021年10月，牛肉和小牛肉售價上漲了20.1%，大幅超過豬肉價格的漲幅14.1%。

根據BLS的數據，與一年前相較，牛肉和小牛肉上漲20.1%、豬肉漲14.1%、雞肉漲8.8%、鮮魚和海鮮漲11%、雞蛋漲11.6%。

華爾街研究公司CFRA分析師桑達拉姆(Arun Sundaram)表示：「所有肉類價格都在上漲，但牛肉漲幅遠高於其他肉品。」

導致牛肉價格大幅上漲的諸多因素可以追溯到2020年，當時因疫情 而關閉了生產工廠並拖累了肉類生產能力。

經濟放緩讓農民的牛肉無處可送，他們只得減少養牛數量。再加上對未來的不確定性，農民決定縮減產量。桑達拉姆表示，這「影響了接下來一年至一年半的生產。」

與此同時，肉類加工業遇到勞力短缺問題，降低了以疫情前相同速度加工肉類的能力。再加上消費者和餐館對牛肉的需求回歸，迫使價格上漲。

但桑達拉姆強調，不是只有單一因素導致價格上漲。

有機牛肉公司Raise American聯合創始人萊弗利(Scott Lively)指稱當前形勢為「一場很多因素導致的完美風暴」。

從幫助種植牛所吃飼料的化肥價格，到用於包裝肉類以出售給消費者的材料成本，牛肉供應鏈的各個環節都變得更加昂貴。

拜登 政府已承諾執行反壟斷法以打擊肉類行業的聯合漲價行為。美國 農業部最近開始發布有關牛肉加工商支付費用的市場報告，以提高透明度。

桑達拉姆說，肉類價格見頂「已見初步跡象」，「批發價格正在慢慢緩和，也許接下來兩個月會繼續上漲，但看來已經接近高點了。」