難擋通膨憂慮 道指下跌211點
在投資人權衡大型零售商持續強勁的財報與揮之不去的通膨擔憂之後，美股走低。
道瓊工業平均指數下跌211.17點或0.58%至3萬5931.05點，較紀錄高點低約1.7%。史坦普500指數下跌12.23點或0.26%至4688.67點。那斯達克綜合指數下跌52.28點或0.33%至1萬5921.57點。兩者都離紀錄高點不到1%。道指主受Visa下跌拖累。
零售巨頭Target的營收和獲利均表現出色，但CEO指出，成本上升可能會對未來產生影響，因為它計劃吸收這些成本而非轉嫁給客戶。其股價下跌4.76%。
家裝巨頭勞氏(Lowe's)上漲0.44%，該公司財報不僅超出預期，而且還調升全年銷售預測。TJX上漲5.78%，這家服裝和家居零售商上季業績超過目標，同店銷售額同比增加14%。業績優於預期的沃爾瑪也下跌。
在此之外，特斯拉上漲3.25%，繼續從上周大跌15.4%後反彈。
投資人紛紛拋售價值型類股，金融類股大多下跌，能源股在史指中跌幅最大。投資人也看好年底前大型科技股表現，亞馬遜走升0.23%，蘋果上漲1.65%。
亞馬遜宣布明年起停止接受使用英國發行的Visa信用卡支付，Visa下跌4.74%。萬事達卡也提高英國與歐盟間的交易手續費，下跌2.82%。
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