難擋通膨憂慮 道指下跌211點

在投資 人權衡大型零售商持續強勁的財報與揮之不去的通膨擔憂之後，美股走低。

道瓊工業平均指數 下跌211.17點或0.58%至3萬5931.05點，較紀錄高點低約1.7%。史坦普500指數下跌12.23點或0.26%至4688.67點。那斯達克綜合指數下跌52.28點或0.33%至1萬5921.57點。兩者都離紀錄高點不到1%。道指主受Visa 下跌拖累。

零售巨頭Target的營收和獲利均表現出色，但CEO指出，成本上升可能會對未來產生影響，因為它計劃吸收這些成本而非轉嫁給客戶。其股價下跌4.76%。

家裝巨頭勞氏(Lowe's)上漲0.44%，該公司財報不僅超出預期，而且還調升全年銷售預測。TJX上漲5.78%，這家服裝和家居零售商上季業績超過目標，同店銷售額同比增加14%。業績優於預期的沃爾瑪也下跌。

在此之外，特斯拉上漲3.25%，繼續從上周大跌15.4%後反彈。

投資人紛紛拋售價值型類股，金融類股大多下跌，能源股在史指中跌幅最大。投資人也看好年底前大型科技股表現，亞馬遜走升0.23%，蘋果上漲1.65%。

亞馬遜宣布明年起停止接受使用英國發行的Visa信用卡支付，Visa下跌4.74%。萬事達卡也提高英國與歐盟間的交易手續費，下跌2.82%。