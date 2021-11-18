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拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

專家：通膨限某些產業 不會長久

財經新聞組／綜合報導

High Frequency Economics首席經濟學者溫柏格(Carl Weinberg)表示，以最新數據進行細分後，通膨僅限於某些產業，並不會對復甦構成威脅。

美國10月CPI通膨年增率6.2%，為30多年來最大漲幅。能源、住房和車輛成本領漲，超過勞工當月的工資增幅。

持續的高通膨和供應鏈瓶頸等壓力，讓許多經濟學者質疑聯準會(Fed)長期以來通膨飆升是「過渡性」的觀點。

然而，強於預期的10月零售銷售和工業生產數據顯示，即使通膨推動物價飆升，整體經濟復甦仍在進行。

溫柏格表示，隨著工業產出和GDP恢復到疫情前水平，美國經濟已經基本復甦。勞動市場未能趕上是「經濟衰退的典型特徵」，2008年全球金融危機後的失業率需要大約10年才能完全恢復正常。

他建議，在考慮薪資成長時，市場需要牢記：「只要能被生產率提高抵消，物價走升是可以容忍的。」

他引用High Frequency Economics對CPI各分項數據分析，其中約三分之一正在下降，而半數漲幅不到2%，因此他認為這「不是通膨」，「CPI中特定類別或不同的產品類別增幅推升一籃子物價平均值走高，但這並不意味著所有物價都隨著工資一起走高。」

溫柏格說，Fed根據這些個別通膨飆升的項目進行干預，可能「弊大於利」。就連Fed主席鮑爾和英格蘭銀行行長貝利都曾表示，為應對暫時性供應衝擊導致的通膨而採取緊縮政策會適得其反。

溫柏格說，「我們不應受到像桑默斯(Larry Summers)這種歇斯底里的人的影響，他一再強調通膨正在起飛。但最好聽聽實際制定政策的人說些什麼。」

前美國財政部長、現任哈佛大學名譽校長桑默斯近幾周呼籲Fed和拜登政府應對不斷上升的通膨，並認為不能再拿「過渡性」作為藉口。

美國 拜登 鮑爾

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