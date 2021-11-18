沃爾瑪、目標 假期不漲價

目標百貨力保顧客。（路透）

沃爾瑪 和目標百貨 (Target)第3季業績強勁，超出華爾街預期，並表示假日購物族本季已經開始大肆購買禮物和聚會。然而，投資 人的反應卻是大賣持股。

目標百貨17日下跌4.76%。沃爾瑪在16日發布財報後收跌近3%，17日繼續下跌0.81%，抹去今年所有漲幅。

大型零售商寧可吸收部分運輸、勞動力和材料成本上漲，不將高價轉嫁給客戶，投資人不買單。沃爾瑪CEO麥克米倫(Doug McMillon)和Target CEO康奈爾(Brian Cornell)明確宣示策略是：保持低價以爭取客戶忠誠度，即使獲利遭受打擊。

麥克米倫表示，沃爾瑪必須維護其平價名聲，否則可能嚇跑顧客，「我們為大家省錢，讓顧客過更好的生活。這些話是沃爾瑪創始人沃爾頓(Sam Walton)親口所說。他喜歡對抗通膨，我們也是。」

康奈爾說，目標百貨正在打一場長期戰，即使要承擔額外成本，「我們在保護售價。對顧客來說，這與整個疫情期間的安全問題一樣重要。」

但現在兩家零售商都面臨著新的問題。消費者正面對新增費用，從通勤上班到假期和在餐館用餐，他們正在花用積蓄的或紓困支票的額外現金來消費，而雜貨、汽油等價格正在上漲。與此同時，零售商決定在後勤供應上投資，包括自行租船，以確保貨架上有充足的庫存。因此不得不提高薪資和增加福利，以確保倉庫和商店有人工作並且運作平穩。

Jefferies零售分析師維辛克(Steph Wissink)表示，在過去18個月大型零售業者取得巨大收益後，「很難放棄這種動能。」「價格是它們必須繼續兌現客戶承諾並積極捍衛名聲的一種工具。」這就是為什麼「戰略性地將利潤擺在一邊，以確保顧客繼續消費」。