專家：買零售股 宜選電商

Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)說，零售股挑股應選擇電商 而非大牌。

沃爾瑪 優於預期的第3財季業績不足以維持該股年初以來的漲幅，在16日全年升勢歸零。目標百貨(Target)也在17日收益超出預期後走跌。

佩特里茲表示，雖然沃爾瑪CEO麥克米倫(Doug McMillon)宣稱該公司的全球業務「被低估」，並強調其海外數位銷售成長，但它的電商表現並不好。

他說，「沃爾瑪呈現出的問題在於通膨成本和勞動成本正在壓低獲利。」「這對大型零售商來說是個障礙。必須增加電商銷售額才能在當前環境中生存並能更有效地競爭。」

佩特里茲推薦Amplify Online Retail ETF(IBUY)，這是一籃子涵蓋80支涉及電商的ETF。其5大持股為Newegg Commerce、The RealReal、BigCommerce Holdings、Airbnb和Etsy。

佩特里茲說，「電商銷售顯然是疫情帶來的巨大加速器和最大受惠者。」「在努力恢復過去的常態和生活方式的同時，隨著成本上升，強大的消費者仍然會傾向電商，這就是它更具吸引力的地方。」

以目前水平而言，Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)也不建議買進沃爾瑪，「雖然看好它，但不幸的是它不適合列在股利價值投資組合中。」因為股息殖利率 僅有1.5%。

他說，「它的支撐點可能會在125-130元左右。」「殖利率只有1.25%的史坦普指數今年迭創新高。從機會成本來看，無法證明這是合理的。」「即使想把這支個股列在價值股利投資組合中，還是有其他更好的選擇。」「目前除非逆勢操作，建議別碰它。」

沃爾瑪17日收跌0.81%至141.94元；2021年以來下跌近1%。