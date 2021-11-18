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彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸申請量 上周降2.8%

房貸利率不斷上升繼續影響需求，尤其是再融資市場。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量較前周下降2.8%。符合貸款餘額低於54萬8250元資格的30年期固定利率房貸的平均合約利率從3.16%升至3.20%；再融資需求下降5%，較上年同周下降 31%，申請量過去8周有7周下降。

優格商Chobani申請上市

優格和燕麥奶製造商Chobani正式申請在那斯達克交易所上市，代碼為「CHO」，成為最新一家打算掛牌上市的食品飲料公司。Chobani從2019年到2020年的收入增加5.2%，達14億元。然而，由於重新投資於其業務，其淨虧損同期增加2倍多，達到5870萬元。

商務旅遊2024年復甦

根據全球商務旅行協會(GBTA)最新產業預測，明年全球商務旅遊支出可能會增加37%以上，超過1兆元，但以往獲利豐厚的情形要到2024年才能完全復甦。新冠病例激增和新變種病毒、疫苗接種率不均和供應鏈問題傷害了今年的復甦，商務旅遊支出可能會比2020年增加14%，低於2月預測的21%。

今年IPO總市值逾兆

根據PitchBook彙整的數據，Rivian上周轟動一時的IPO讓今年美國在公開市場上市的總市值超過史無前例的1兆元大關，是2020年的2倍多。PitchBook數據包括傳統IPO、直接上市和特殊目的收購工具(SPAC)，並指出今年數據中有17%來自SPAC。

GM股價新高 市值千億

通用汽車(GM)股價17日創下歷史新高，市值正穩步接近1000億元。該公司正在慶祝其底特律第一家專用電動車廠開業，該廠正在安排生產線生產GMC Hummer EV皮卡，預計很快就能交車給客戶。剛上市的電動車新創公司Rivian和Lucid Group股價一度大漲，市值超越GM，現已消退。

輝達財報亮眼 調升財測

輝達(Nvidia)第3財季營收和銷售都超出預期，還對1月截止的當季營收作出樂觀預測。上季調整後每股獲利1.17元，年增60%，高於Refinitiv預期的1.11元；營收71億元，年增50%，高於預期的68.2億元。預計1月底結束的本季營收74億元，高於分析師預期的68.6億元。

營收 GM 利率

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