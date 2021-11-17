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史指盤整 靜觀投資標的 「等待年底噴發」

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數過去一周走勢幾乎沒有變動，但Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)認為，市場已熟悉股市的這種模式，看好年底前會出現更有活力的噴出。

他說，「在過去30年裡，美股往往在11月中旬休息，然後在12月到年底前恢復強勢。」

沃德表示，這種盤整是個「簡單的提醒」，代表牛市並非總是直線走升，橫盤整理可能是個正常且必要的過程，「更重要的正面因素是在內部市場廣度和領先指標中所顯現的，都證實了牛市仍在進行中。」

Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，除了季節性因素之外，今年美股暫停休息更為合理，「以估值、獲利和對GDP成長率的預期而論，即使毫無疑問它們都是正向發展，但它們也正在放緩。市場根本還沒有弄清楚後疫情經濟重新開放的實際情況。」

FactSet數據顯示，在2020年下跌近14%之後，史指預計今年將反彈48%。預計2022年的增速將放緩至8%。

桑契斯表示，高估值促使她採取「GARP」策略，也就是以合理的價格投資成長型股票。史指的本益比為21.6倍。

她說，「市場應該退後一步，問問自己：『是否已為預期的成長付出了合理的代價？』」

與此同時，沃德在市場平靜之際尋找替代能源的機會。他點名TAN太陽能ETF是個潛在的投資標的，「這支ETF完成了6個月的打底，本月突破上行空間，最近雖比較停滯，但已經度過。建議在力量恢復之前趁機買進。只要92元支撐點上方突破走勢確認，該ETF的交易價格就應該會更高。」

TAN ETF過去一個月上漲12%，但仍低於1月高點近23%。

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