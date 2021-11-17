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沃爾瑪備戰假日購物 延後促銷未見「早鳥」

財經新聞組╱綜合報導

零售商認為因擔憂缺貨和運輸延遲，人們會在年底假期前提早前往購物中心、商店和網站尋找禮物。

然而，沃爾瑪財務長比格斯(Brett Biggs)表示，這一波季節性購物者尚未抵達沃爾瑪。雖然已經出現一些假日購物者，但不足在第3季推升大量需求。

與亞馬遜和目標百貨(Target)這兩個主要競爭對手不同，沃爾瑪並未在10月提前展開假日促銷活動。相反，它的黑色星期五促銷分散在整個11月。目標百貨於10月10日至12日在網站和店面舉辦「優惠日」活動，展開假日促銷活動。亞馬遜則是自10月初開始舉辦為期3周的美容活動來提早吸引購物者。

對於沃爾瑪來說，延後假日促銷可能是一項戰略性決定。沃爾瑪第3季核心業務雜貨銷售上升近10%，部分原因是低到中等個位數的調漲售價。該公司表示，第3季食品銷售增加36億元，這是6季以來最強的單季成長。

D.A. Davidson零售分析師貝克(Michael Baker)表示，沃爾瑪可能將其最大的電視假日促銷活動延後到本季稍後進行，以抵消其大漲的雜貨價格。

去年，主要零售商在感恩節關門大吉，並將最大的假日促銷活動提前到萬聖節，以試圖抑制群聚。它們還推動全新的購物方式，例如路邊取貨。

今年部分零售商延續這些作法，在感恩節和提前銷售期間關閉店面，也是為了錯開需求，因為港口擁擠和卡車司機短缺意味著某些地點的庫存減少。

沃爾瑪決定將假日促銷活動延後到11月並沒有影響第3季業績。該公司財報超出分析師預期，並提高了年底的財測。

比格斯說，當更多的假日購物者來到其商店和網站時，沃爾瑪將做好準備。其庫存在本季前增加了11.5%。

沃爾瑪 零售商 目標百貨

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