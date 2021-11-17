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通膨未抑零售 家得寶、沃爾瑪財報推升股指

財經新聞組╱綜合報導

10月零售銷售報告強勁，家得寶(Home Depot)和沃爾瑪第3季業績優於預期，顯示即使面臨物價上漲，美國消費者仍在增加支出。美股收盤上揚。

道瓊工業平均指數上漲54.77點或0.15%至3萬6142.22點。史坦普500指數上漲18.1點或0.39%至4700.9點。那斯達克綜合指數上漲120.1點或0.76%至1萬5973.86點。

10月零售銷售額成長1.7%。報告顯示出從汽車到體育用品的多個類別的廣泛優勢。網路銷售額較一年前增加10.2%。即使上月消費者物價同比飆升6.2%，創1990年代以來新高，但零售銷售仍出現上揚。

家得寶是道指漲幅最大個股，在業績超過預期且上季淨銷售額成長9.8%後上漲5.73%。

沃爾瑪第3季獲利和營收遠高於預期，不包括燃料在內的美國同店銷售額成長9.2%。然而，數位銷售額僅成長8%，低於華爾街預期的20.5%。該股下跌2.55%，是道指跌幅最大個股。

零售巨頭勞氏(Lowe's)上漲4.2%，而Target上漲1.12%。

在CEO馬斯克上周出售價值近70億元的股票後，特斯拉上漲4.08%，收復15日以來所有跌幅。

與此同時，電動車新創公司Lucid飆升23.71%，將其市值推升至880億元以上，超過福特汽車。

指數 美國 汽車

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