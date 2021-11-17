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馬斯克售股套現 不全為繳稅 會計師：可能注資Space X

財經新聞組╱綜合報導
會計師認為馬斯克可能會持續售股。（路透）
會計師認為馬斯克可能會持續售股。（路透）

馬斯克(Elon Musk)上周出售特斯拉持股，一般人認為這是針對他在2012年被授予的股票期權徵收100億至150億元稅款。 然而，根據會計師的說法，他的大部分售股並非直接與稅收有關，而且接下來可能會繼續拋售持股。

馬斯克持有2300萬股特斯拉期權，自11月8日開始行使，執行了25億元的購股權，並賣出其中11億元以繳納稅款。15日時執行210萬期權，並賣出9.3億元股票支付稅款。讓他執行期權總額達到約46億元，為履行預繳稅款義務而出售的股票達到20億元。

然而，上周馬斯克沒有執行期權，而是開始出售現股。會計師表示，馬斯克用現股來支付期權稅是不切實際的，因為它們的稅額要高得多。

馬斯克的期權被視為普通收入徵稅，因為它被視為薪資的一部分。聯邦和加州的綜合稅率高達54%。期權執行價格為每股6.24元，特斯拉15日股價超過每股1160元，估計他應納稅額超過100億元。

一般而言，企業主管在執行期權後立即出售股票來繳納稅款，無需繳納額外的資本利得稅。但由於馬斯克11月9日起的售股是出脫現股，因此須支付高達13億元的長期資本利得稅。使用這些收益來支付期權稅相當於繳納兩次稅，一次是資本收益，一次是期權。

那麼，馬斯克為什麼要出售非期權股票呢？稅務專家和特斯拉分析師表示，即使在繳納稅款後，他仍將在8月繳稅期限前行使這些選擇權，因為讓這些選擇權到期將產生數十億元資金以及持股。這代表他仍有數十億股票期權可供行使，還有數十億股可以出售，以繳納稅款。

同時，會計師表示，馬斯克可能會將售股所得用於他的私人控股航太公司Space X或其他私營企業。或者，他可能只是想在滿手股票但缺乏現金多年後，想為生活提供一些資金。而且明年聯邦稅也可能上升，促使他考慮兌現。

馬斯克 股票 特斯拉

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