9月租金年增10.2% 高於去年

CoreLogic的最新報告顯示，9月全美獨戶住宅租金同比增加10.2%，高於去年9月的2.6%。根據CoreLogic另一份報告，雖然93%的消費者認為擁有房屋是一項不錯的投資，但因市場競爭太過激烈，迫使更多潛在買家繼續租屋。邁阿密租金增幅最驚人，達25.7%；之後是鳳凰城和拉斯維加斯。

Lucid市值超過福特 逼近GM

Lucid Group市值在16日超過福特汽車，達到899億元，這家電動車新創公司股價 上漲23.71%，收每股55.52元。且該公司告訴投資人，其首批汽車的預訂量已經增加，並且2022年的生產計畫仍在進行中。股價飆升也讓Lucid市值幾乎超過909億元的通用汽車(GM)。

進口物價升1.2% 工業生產增1.6%

勞工部統計，10月進口物價上漲1.2%，高於《道瓊》預期的1%，為5月以來最快漲幅。遠高於9月0.4%的增幅。此外，10月工業生產增加1.6%，高於預期的1%，並自9月1.3%的降幅反彈。產能利用率升至76.4%，為2019年12月以來最高水平。

11月建商信心指數83 一年半新高

全國房屋建築商協會(NAHB)/富國銀行住房市場指數(HMI)的11月信心指數上升3點至83，高於分析師預期的維持80不變，為去年5月以來最高水平。高於50的數字被認為是正面的。2020年11月曾創下90的高點。當前銷售上升3點至89；買家流量增加3點至68；未來6個月銷售預期保持84不變。

成長不靠蘋果設備 高通 股價大漲

高通發布多頭預測，並表示其成長不會依賴與任何單一客戶的關係，例如向蘋果銷售通訊晶片 。股價大漲7.89%，高通目前為蘋果設備提供無線晶片，但表示預計2023年僅提供iPhone所需晶片的20%。高通拒絕透露當前收入中有多少百分比來自蘋果。該公司2021年晶片總銷售額為270億元。

Peloton折價售股 籌資10.7億元

Peloton宣布將發行新股籌集10.7億元，但發行價低於當前交易價格。該公司數周前還宣布沒有理由額負籌集資金，但隨即以每股46元價格發行了2390萬新股。這家聯網健身設備製造商表示，所得款項將用於一般企業用途，包括設施的建設或擴建、收購以及對新產品和技術的投資。